Superluna rossa 2019 | quando vederla in diretta il 21 gennaio

(Di lunedì 21 gennaio 2019)inil 21Orario evedere in Italia la LunaAtteso per il 21uno spettacolare evento nei cieli. Data in cui la Luna si troverà nel punto più vicino alla Terra (perigeo). Quindi apparirà molto più grande, luminosa e, soprattutto, di un intenso colore rosso. Il fenomeno è conosciuto anche come “”. Sarà visibile nelle regioni occidentali di Europa e Africa e interesserà tutto il continente americano.: cosa sono le eclissi solari e lunarila luna oscura il Sole – può accadere solo in fase di novilunio – si verifica un’eclissi solare. Invece, un’eclissi lunare può verificarsi solo in occasione della fase di plenilunio e soltantoSole, Terra e Luna sono perfettamente allineati. Se tale allineamento perfetto non si realizza l’eclissi non sarà totale ma parziale.In ...