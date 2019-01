Sui migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista

agi

(Di domenica 20 gennaio 2019) "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Dicontiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto sull'Eliseo."Perché - spiega a Che Tempo Che Fa - sino a che non si creerà, sì, sarà una cosa forte, un incidente, anche diplomatico, nei confronti della, qua succederà sempre che l'Italia sarà lasciata sola ad avere queste responsabilità". Vede, Di, un dibattito "tutto centrato su cosa farà l'Italia" e dunque "clamorosamente sbagliato: occorre sapere e valutare chi ha le responsabilità, fermo ...