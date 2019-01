Sua Maestà il Maiale

Schumoji - le emoticons di Sua Maestà Michael : guida semiseria per l'utilizzo : Avete preso 30 all'università o magari un 18 che per voi è come un 30? Come potete non festeggiare con il pugno di un campione del mondo, anzi di un sette volte campione. Anche qui ampia scelta di ...

Kate - Harry o Sua Maestà? La classifica dei reali che hanno «lavorato» di più nel 2018 : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

L’amor che muove il mondo e fa abdicare i re : Sua Maestà si dimette per sposare una giovane modella russa : Il re della Malesia Muhammad V ha abdicato. Lo ha fatto sapere il palazzo reale, dopo settimane di speculazioni legate al fatto che si è preso un periodo di congedo e di voci sul presunto matrimonio con una ex modella russa. “Il Palazzo informa che sua maestà si è dimesso da 15esimo re, con effetto dal 6 gennaio“, afferma la dichiarazione. E’ la prima volta che un sultano abdica nel Paese a maggioranza musulmana, diventato ...

Niente Natale a corte per la mamma di Meghan : "Ha declinato l'invito di Sua Maestà" : Niente Natale a corte per la mamma di Meghan Markle. A quanto pare Doria Ragland, 62enne madre della duchessa di Sussex, non è stata invitata a corte per le festività. Queste le indiscrezioni riportate dal giornale americano People.Meghan e Harry, futuri genitori entro la prossima primavera, festeggeranno insieme a tutta la famiglia reale. Doria, invece, sarà costretta a rimanere lontana dalla figlia in dolce attesa e, negli ...

Sua Maestà Ibra 'posa' con la regina Silvia : Sono io il re di Svezia! : TORINO - Forse si è immedesimato troppo nei versi di Paul McCartney, che in un brano dei Beatles - riferendosi alla regina di Inghilterra - cantava 'Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm going ...

Maria Teresa - 9 anni - scrive alla Regina Elisabetta. Sua Maestà risponde : A nove anni, appassionata di lingua inglese e affascinata dalla figura della Regina d'Inghilterra dopo avere letto a scuola 'Il GGG, Grande Gigante Gentile' di Roald Dahl, ha pensato di scrivere alla Regina Elisabetta per incontrarla e lei le ha risposto. Protagonista della vicenda - riportata dalla Gazzetta di Reggio - Maria Teresa, una alunna di quarta elementare della scuola priMaria 'Italo Calvino' di Calerno, nel Reggiano.Letto il testo di ...

