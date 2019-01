Studente morto a Parigi | precipitato da gru alta 45 metri

Studente italiano trovato morto a Parigi in un cantiere : Un 18enne italiano di Ventimiglia è stato trovato morto a Parigi. Il cadavere del ragazzo sarebbe stato rinvenuto in un cantiere. La polizia francese ha avviato le indagini e sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia per risalire alle cause del decesso. Il giovane italiano trovato morto a Parigi era un ragazzo modello, tanto bravo a scuola da essere ammesso in anticipo alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino. ...