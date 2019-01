Sport in tv oggi 20 gennaio | gli orari degli eventi e come vederli in streaming

Sport invernali oggi (20 gennaio) : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : oggi domenica 20 gennaio sarà una giornata particolarmente ricca per gli Sport invernali, tantissimi eventi in Programma e divertimento assicurato per tutti gli appassionati delle discipline della neve. Riflettori puntati ancora una volta sullo sci alpino: superG a Cortina d’Ampezzo per le donne e slalom a Wengen per gli uomini, si concludono i lunghi weekend in due località storiche del Circo Bianco. Lo sci di fondo sarà invece ...

Sport in tv oggi (19 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Solita scorpacciata di eventi Sportivi quella che ci apprestiamo a vivere in questo sabato 19 gennaio. In prima fila gli Australian Open di tennis con i match odierni che andranno a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Ci saranno i nostri Fabio Fognini e Camila Giorgi in gioco per il pass. Poi tantissimi appuntamenti per quanto concerne gli Sport invernali. Lo sci alpino sarà grande ...

Sport invernali oggi (19 gennaio) : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : oggi sabato 19 gennaio ci aspetta una giornata di Sport particolarmente ricca e avvincente, ci sono tanti eventi pronti a regalarci grandi emozioni e a offrire spettacolo a tutti gli appassionati della neve. Lo sci alpino sarà grande protagonista con due discese davvero mitiche: quella femminile a Cortina d’Ampezzo e quella maschile nel tempio di Wengen, due autentiche sfide che esalteranno tutti gli atleti al cancelletto di partenza. Lo ...

Oggi al 'Signorino' di Viterbo il convegno 'Salute e Sport Emiliano Morelli' : A seguire 'Doping, un pericolo nascosto', a cura del professor Ernesto Alicicco e 'Traumatologia dello Sport nell'adolescente', che vedrà il professor Carlo Gigli come relatore. A seguire il dottor ...

Sport in tv oggi (18 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : oggi venerdì 18 gennaio è una giornata davvero molto ricca nel panorama Sportivo, ci sarà da divertirsi dalla mattina alla sera. Si incomincia già nella notte con gli Australian Open e con la NBA, sul cemento di Melbourne saranno impegnati anche Rafael Nadal e Roger Federer ma anche gli azzurri Andreas Seppi e Thomas Fabbiano che vanno a caccia degli ottavi di finale contro Tiafoe e Dimitrov. Ampio spazio agli Sport invernali: la discesa ...

Sport invernali oggi (18 gennaio) : programma - orari e tv delle gare. Il calendario completo : oggi venerdì 18 gennaio ci attende una giornata particolarmente ricca di Sport invernali, inizia un weekend davvero imperdibile e si parte col botto. Sci alpino sotto i riflettori: la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo e la combinata alpina maschile a Wengen regaleranno sicuramente grandi emozioni, l’Italia spera di mettersi in luce e di ottenere un risultato di assoluto spessore in questo avvio di fine settimana. Ci sarà spazio ...

Laureus World Sports Awards - Goggia e Molinari nominati tra i migliori : tutti gli atleti candidati : Vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera e, soprattutto, oro olimpico nella sua specialità ai Giochi Invernali di Pyeongchang . È stato proprio l'exploit in Corea del Sud a riservare a ...

Sport in tv oggi (17 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : oggi, giovedì 17 gennaio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia durate il week end. Ci saranno infatti le prove cronometrate delle discese di Coppa del Mondo di sci alpino, mentre il biathlon propone le sprint di Coppa ...

Sport in tv oggi (16 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Sarà una giornata ricca di Sport: oggi, mercoledì 16 gennaio, si inizierà nella notte con gli Australian Open di tennis, il basket NBA, ed il Tour Down Under di ciclismo. Snowboard e freestyle ci terranno compagnia di mattina, mentre nel primo pomeriggio partirà la tappa della Dakar e ci saranno le partite dei Mondiali di pallamano. Ci avvicineremo a sera con la Supercoppa italiana di calcio tra Juventus e Milan, poi spazio alle coppe europee di ...

Sport in tv oggi (15 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Apprestiamoci a vivere un martedì 15 gennaio ricco di emozioni per gli appassionati di Sport in cui gli eventi mancheranno. Saranno sempre gli Australian Open, primo Slam dell’anno del tennis, a dominare la scena con quattro italiani impegnati nella notte italiana: Fognini se la vedrà contro lo spagnolo Munar; Cecchinato sfiderà il serbo Krajinovic, Vanni giocherà contro lo spagnolo Carreno Busta e Camila Giorgi scenderà in campo contro la ...

Sport in tv oggi (14 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Inizia una nuova settimana e lo Sport non si riposa, lunedì 14 gennaio particolarmente ricco con l’imbarazzo della scelta per tutti gli appassionati. Incominciano gli Australian Open, il primo Slam della stagione di tennis prende il via sul cemento di Melbourne e ne vedremo subito delle belle con quattro italiani impegnati nella notte: Berrettini sfida Tsitsipas, Fabbiano se la vedrà con Kubler, Travaglia esordisce con Andreozzi, Seppi ...

Sport in tv oggi (13 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : La giornata odierna, domenica 13 gennaio, sarà veramente ricca di Sport da seguire: nella notte italiana si terranno i match della NBA. Spetterà poi agli Sport invernali farla da padroni. Focus sulla velocità su ghiaccio, infatti terminano gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per le staffette del biathlon, dove l’Italia cercherà di ben figurare. Vi sarà ...

Sport invernali oggi (13 gennaio) : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, domenica 13 gennaio per quanto concerne gli Sport invernali: focus sulla velocità su ghiaccio, infatti terminano gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per le staffette del biathlon, dove l'Italia cercherà di ben figurare. Vi sarà poi la Coppa del Mondo di sci di fondo in Programma a Dresda, senza dimenticare lo slalom maschile ...

Sport invernali oggi - 12 gennaio - : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, sabato 12 gennaio per quanto concerne gli Sport invernali: focus sulla velocità su ghiaccio, infatti proseguono gli Europei si