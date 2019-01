Spalletti: “E’ mancata la maturità… abbiamo sprecato troppo”

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 gennaio 2019) Lucianosapeva bene che il primo ostacolo dell’anno sarebbe stato molto duro, sopratutto quando il primo ostacolo è il Sassuolo di De Zerbi.«Siamo ambiziosi ma dobbiamo essere quasi al massimo delle nostre opportunità, contro il Sassuolo e fino alla fine, se vogliamo mantenere la nostra posizione in classifica », aveva detto venerdì ad Appiano. E il pareggio davanti ai bambini di San Siro, primo di sempre con il Sassuolo e primo zero a zero nerazzurro dopo 25 partite, dimostra che l’Inter deve ancora fare un bel passo in avanti verso la completa maturità. Senza contare che ai punti De Zerbi avrebbe meritato di più, rischiando di allungare la serie di vittorie di fila contro l’Inter a cinque.«È stata una partita complicata perché il Sassuolo ha giocato una buona gara—spiega—. Una partita pericolosa, ma qualche palla gol importante si è avuta, e forse sono ...