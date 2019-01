SPAL-Bologna diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale

Diretta SPAL-Bologna ore 15 : probabili formazioni e dove vederla in tv : FERRARA - Punti salvezza in palio nel derby emiliano tra Spal e Bologna . Le due squadre sono distanziate di quattro punti in classifica con i padroni di casa in vantaggio sui rossoblu. La Spal non ...

SPAL-Bologna : probabili formazioni - quote - pronostico e dove vederla : SPAL-Bologna: probabili formazioni, quote, pronostico e dove vederla Dopo la lunga sosta che in mezzo ha visto disputarsi l’intero turno degli ottavi di finale di Coppa Italia, torna protagonista la Serie A. Uno dei match in programma in questa 20a giornata è SPAL-Bologna, che si disputerà domenica 20 gennaio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Parliamo di una delicatissima sfida salvezza oltre che di un derby. ...

SPAL-Bologna oggi (20 gennaio) - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Torna il campionato di Serie A di calcio, dopo la lunghissima pausa per le festività natalizie, con la prima giornata del girone di ritorno: il ventesimo turno. In campo a Ferrara per il derby dell’Emilia-Romagna SPAL e Bologna: i padroni di casa stanno vivendo un buon periodo, mentre i rossoblu devono assolutamente rialzarsi per cercare la salvezza. Il programma della sfida Domenica 20 gennaio Ore 15 SPAL-Bologna Ventesima giornata Serie ...

Probabili Formazioni SPAL – Bologna - Serie A 20/01/2019 : Probabili Formazioni Spal – Bologna, Serie A 20/01/2019La sfida salvezza passa da Ferrara: Spal e Bologna affrontano la prima giornata di ritorno con l’obiettivo di vincere per conquistare i 3 punti. Spal che cercherà di bissare il successo ottenuto all’esordio della stagione in casa del Bologna.FERRARA – Semplici prepara il derby con un nuovo acquisto tra i pali: Viviano prenderà subito la maglia da titolare. Davanti ...

Serie A SPAL - Semplici : «Bologna? Importante - ma non sarà fondamentale» : FERRARA - "Vogliamo ripartire al meglio, anche perché giochiamo in casa. Ci siamo preparati bene, con voglia e determinazione" . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , è pronto a tornare in campo:...

SPAL-Bologna - probabili formazioni : Soriano e Sansone subito in campo : SPAL BOLOGNA probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 15.00, lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Luca Semplici e quella di Pippo Inzaghi. Sarà un derby e soprattutto sarà un derby tra pericolanti con tutti i […] L'articolo Spal-Bologna, probabili formazioni: Soriano e Sansone subito in campo proviene da Serie A ...

SPAL-Bologna - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Torna, dopo la lunga sosta invernale, la Serie A, e lo fa con un sentitissimo “derby” come SPAL-Bologna. Questa sfida tutta emiliana segnerà il ritorno al campionato per le due contendenti, con i felsinei, che una settimana fa, hanno già rimesso piede in campo perdendo in Coppa Italia contro la Juventus sul proprio terreno. I ferraresi, invece, erano già stati estromessi dal trofeo nazionale, per cui potrebbero avere ancora un ...

Biglietti SPAL-Bologna - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 20 gennaio : Dopo la sosta invernale, riparte il campionato di Serie A e domenica 20 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio “Mazza” di Ferrara si giocherà SPAL-Bologna, uno scontro salvezza potenzialmente decisivo per il cammino delle due squadre. Questo derby emiliano vedrà contrapposte due formazioni che stanno vivendo un momento di crisi, con gli estensi che hanno ottenuto l’ultimo successo contro la Roma a metà ottobre, mentre il digiuno dei rossoblù in ...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la SPAL” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Bologna-Juventus - cori razzisti contro Kean : ululati dagli SPALti del Dall'Ara : Non inizia nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa Italia dato che in due partite su tre si sono verificati episodi di razzismo. Si era partiti con la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e il ...

Serie A - che digiuno per Parma - SPAL - Sassuolo e Bologna : Roberto D'Aversa, Leonardo Semplici, Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi, allenatori di Parma, Spal, Sassuolo e Bologna A Babbo Natale chiederanno una vittoria. Perché non sanno quasi più come si fa. ...