Sondaggi politici elezioni europee | Lega vola al 32 | 3% | M5s ancora in calo

Sondaggi politici Bidimedia - primarie Pd - Zingaretti perde voti : Sondaggi politici Bidimedia, primarie Pd, Zingaretti perde voti Calo di appeal per Nicola Zingaretti in vista delle primarie Pd che si terranno il prossimo 3 marzo. Secondo l’ultimo Sondaggio realizzato da Bidimedia, il governatore del Lazio vede il consenso nei suoi confronti scendere di un punto al 49%. Sale invece quello in Maurizio Martina (+3%) al 25%. Anche Roberto Giachetti fa un piccolo passettino in avanti (+1) al 21%. ...

Sondaggi politici elettorali : M5S in ribasso - italiani bocciano Governo in economia : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano una discreta perdita da parte del Movimento 5 Stelle, che si allontana dalla vetta. I pentastellati si attestano al 25,2%, dopo aver perso l’1,1% rispetto alla scorsa settimana. Un deciso passo indietro per Luigi Di Maio, che si trova attualmente a sette lunghezze dalla Lega. Quest’ultima è stabile al 32,2% e non ha fatto segnare alcun cambiamento in confronto ...

Sondaggi politici - Giuseppe Conte è il leader con più consenso : in calo Salvini e Di Maio : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è il leader politico che gode di un più alto gradimento all'interno del governo. Il suo dato si conferma intorno al 62% dei consensi, mentre sono in calo sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio, così come - per quanto riguarda le opposizioni - Giorgia Meloni e Paolo Gentiloni.Continua a leggere

Sondaggi politici - Lega vola al 34% - crolla il M5s : 23% : Una sorpresa dagli ultimi Sondaggi politico - elettorali: la rilevazione dell'istituto Noto evidenzia lo stato di salute della Lega di Matteo Salvini, che vola al 34% e approfitta delle difficoltà del Movimento 5 Stelle, accreditato soltanto del 235, ben dieci punti in meno di quanto raccolto il 4 marzo del 2018.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politici : cambia il giudizio degli italiani sul governo : Solo il 24 per cento degli intervistati ritiene che la manovra del 2019 avrà effetti postivi sull'economia italiana, mentre il 55 per cento si dice scettico, secondo quanto riportato da EMG.

Sondaggi politici - è Matteo Salvini il protagonista del 2018 : Matteo Salvini è stato il protagonista del 2018, secondo il Sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica. Nettamente primo nella classifica dei migliori, ma in alto (secondo) anche in quella dei peggiori. Per il 2019, il 23% degli italiani si attende un anno peggiore, caratterizzato da "prudenza" e "incertezza".Continua a leggere

Sondaggi politici/ Salvini stacca il M5s : Pd-Berlusconi al 25% non 'fanno' un solo partito di Governo : Sondaggi politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega stacca M5s al 31,4%, Pd-Berlusconi insieme non fanno un singolo partito di Governo

Sondaggi Politici/ Lega al 32% - risale Di Maio e il Pd non sfonda : ma sulla durata del Governo c'è scetticismo : Sondaggi Politici, le ultime intenzioni di voto: Lega al 32%, M5s tiene al 27% e sprofondo 'rosso' per il Pd. Elettori restano scettici su durata Governo

Sondaggi politici/ Lega stabile a +7% sul M5s : consenso del Centrodestra 'unito' al 48% - Di Maio 'trema' : Sondaggi politici, analisi sul Governo e intenzioni di voto: Lega vale 7% più del M5s, Di Maio trema anche per la crescita del Centrodestra al 48%

Sondaggi politici/ Trattativa Governo-Ue su Manovra : per 53% della Lega "giusto cedere" - M5s sulle barricate - IlSussidiario.net : Sondaggi politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 32% nonostante le difficoltà sulla Manovra e le trattative. Corsa verso le Primarie Pd

Sondaggi politici - crescono Lega e M5s : aumenta consenso per la maggioranza. In calo Pd e Forza Italia : crescono sia il Carroccio che il Movimento 5 stelle e la maggioranza torna a toccare quasi il 60 per cento dei consensi complessivi per la prima volta da ottobre. Secondo le ultime rivelazioni di SwG per il TgLa7 del 3 dicembre, nell’ultima settimana la Lega ha guadagnato lo 0,5% (32 per cento) e il M5s lo 0,8% (27,3 per cento). I grillini sono tornati a salire nei consensi dopo più di un mese di flessione e lo hanno fatto in una delle ...

Sondaggi politici - gli italiani bocciano la manovra e chiedono al governo di trattare con l’Ue : Gli italiani sembrano bocciare la manovra e chiedono al governo di cedere, almeno in parte, alle richieste dell'Ue nella trattativa con Bruxelles. Un Sondaggio realizzato da Ipsos dimostra che gran parte degli intervistati sostiene che la legge di Bilancio faccia crescere il debito pubblico e spaventi gli investitori.Continua a leggere

Sondaggi POLITICI/ Index - fiducia leader : Salvini al 52% - crollo M5s con Di Maio al 39% : Governo 'batte' Ue - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Salvini tiene la Lega al 31,5% e guadagna sul M5s. Lenta risalita Pd, si rialza anche Berlusconi: Governo batte Ue. Le ultime notizie

Sondaggi politici - il 68% degli italiani chiede al governo di rivedere la Legge di Bilancio : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La 7 del lunedì sera fa emergere sostanzialmente due cose: gli italiani chiedono al governo di rivedere la manovra di Bilancio bocciata dalla Commissione europea e, di conseguenza, anche il calo di consenso del governo giallo-verde. Infatti, la Lega questa settimana ha perso l'1,2% dei consensi.Continua a Leggere