Soldi per bimbi africani spariti | riparte di nuovo l' indagine sul cognato di Renzi 

Shutdown : Trump apre sui dreamer ma vuole i Soldi per il muro : Un mese di blocco costa all'economia americana già oltre mezzo punto di Pil in meno, secondo le stime dei consiglieri del presidente, 13 punti base a settimana.

"Berlusconi? Problema di Salvini... Usiamo i Soldi della Tav per il Sud" : "Berlusconi è un uomo per tutte le stagioni, ha sette vite, ma è più un Problema di Salvini che nostro. Deve continuare ad attaccarci perché noi non abbiamo nulla a cui spartire con lui". Così Stefano Buffagni, sottosegretario... Segui su affaritaliani.it

Sanremo 2019 - polemica sui compensi. Fiorello : “Perché la gente si indigna? Baglioni porta Soldi alla Rai. Indignatevi per chi non paga le tasse” : A due settimane dal debutto della 69° edizione del Festival di Sanremo fioccano notizie e polemiche. Anche quest’anno la gara si arricchirà con la serata dedicata ai duetti, quella del venerdì tra novità e ritorni sul palco dell’Ariston. I vincitori dello scorso anno Ermal Meta e Fabrizio Moro duetteranno rispettivamente con Simone Cristicchi e Ultimo. Manuel Agnelli affiancherà Daniele Silvestri mentre l’etoile Eleonora ...

Sanremo 2019 - Fiorello al fianco di Baglioni sui compensi : "Porta Soldi alla Rai - la gente si indigni per ladri ed evasori" : "Perché i giornali e la gente si indignano con i conduttori del Festival di Sanremo Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele per i compensi? E perché non ci si indigna allo stesso modo verso i delinquenti che rapinano, per quelli che non pagano le tasse (e quindi rubano soldi ai contribuenti) o per i politici che mangiano con le mazzette sulle opere pubbliche?" Così Fiorello interviene nella (solita) polemica sui compensi dei ...

Rubano gregge a pastori : famiglia resta senza Soldi per curare il figlio malato : Quando quella famiglia di pastori del palermitano ha scoperto che qualcuno aveva rubato il loro gregge di centoventi pecore, è finita nello sconforto più cupo. Perché con quegli animali ci campavano e, soprattutto, ci pagavano le cure per il figlioletto gravemente malato. Dopo il furto, la coppia sicula si è trovata senza soldi in tasca per i viaggi, vitali, al Gaslini di Genova.Ma la vita toglie e la vita dà. E ad aiutare e ad adottare la ...

Roma : danneggia auto carabinieri per riavere Soldi droga - arrestato : Roma – Ha lanciato una busta piena di effetti personali, contro il finestrino posteriore di una Punto dei carabinieri che stava transitando in via Amato, nei pressi del Tribunale di Roma, perche’ rivoleva i soldi da quei carabinieri che il giorno prima lo avevano arrestato per spaccio e che nell’occasione gli avevano sequestrato droga e soldi; quest’ultimi, poiche’ ritenuti provento dell’illecita ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi non spende i Soldi con la card entro il mese li perderà” : “Chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa sul decretone su quota 100 e Reddito. “Il Reddito di cittadinanza è una misura che deve iniettare nell’economia i miliardi che stanziamo, pensiamo che i nuclei che li riceveranno saranno motore per l’economia e la crescita economica”, ha continuato il vicepremier, sottolineando che ...

Pensioni e quota 100 - le cifre ufficiali dei mancati guadagni : quanti Soldi perderai : quanti soldi si perdono, con la riforma delle Pensioni e quota 100? Delle risposte arrivano dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che fa i calcoli intervistato a Radio anch'io su Rai radio 1. "Non si perde nulla rispetto a quello che uno ha versato, nessun taglio alle Pensioni o ai contrib

F1 - Helmut Marko esagera : “il mancato arrivo di Buemi in Toro Rosso? Non avevamo Soldi per pagarlo” : Il consulente della Red Bull ha parlato del mancato passaggio in Toro Rosso di Buemi, rimasto così in Formula E Sebastien Buemi non guiderà la Toro Rosso in questa stagione, rimanendo così in Formula E e mantenendo il proprio ruolo di terzo pilota in Red Bull. La delusione per non aver avuto il sedile della scuderia di Faenza però è stata palpabile per il francese, battuto dalla concorrenza di Daniil Kvyat e Alexander Albon. Sul suo ...

Raggira una donna per Soldi - ex poliziotto di Olbia a processo : Il processo all'ex poliziotto di Olbia. L'accusa è di circonvenzione d'incapace e violazione del segreto istruttorio. È iniziato il processo all'ex agente della Polaria di Olbia, che si sarebbe fatto ...

Rihanna fa causa al padre : "Sfrutta la mia fama per fare Soldi" : Appropriazione indebita del suo nome e di diversi marchi registrati, sfruttando la sua celebrità per fare affari: è l'accusa rivolta dalla superstar Rihanna al padre, Ronald Fenty, con formale ...

Vieni da me - Caterina Balivo travolta dagli insulti per una foto : "Sei avida di Soldi" : Anche Caterina Balivo sponsorizza prodotti su Instagram. Una pratica comune a quasi tutti i vip, ma che nel caso della conduttrice di Vieni da me scatena i commenti violentissimi dei cosiddetti haters. Leggi anche: Balivo, sorpresa sconvolgente. Su Instagram si mostra così, è delirio tra i fan La Ba

Josè Mourinho - pioggia di Soldi dopo l'esonero dal Manchester United : quanto lo pagheranno per parlare : pioggia di soldi per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, di fresco esonerato dal Manchester United, verrà pagato per fare quello che gli è riuscito meglio negli ultimi 12 mesi: parlare. Lo Special One infatti sarà il nuovo commentatore televisivo delle partite di Coppa d'Asia e di Premier League p