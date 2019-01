Slittino – Europei Juniores | splendido oro per Verena Hofer nel singolo femminile

sportfair

(Di domenica 20 gennaio 2019) Fantastica Italia aglidi St. Moritz:oro nel, bronzo a Lukas Gufler e alla staffetta Grande festa a St. Moritz per l’Italia. Nella giornata conclusiva dei campionatidiartificiale, in gare valide anche per la Coppa del mondo di categoria, sono arrivate tre medaglie in tre specialità per gli azzurri, che si aggiungono a quella di Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio arrivata giovedì.La gioia più grande l’ha regalata, sorprendente oro neldopo aver dominato entrambe le manche, al punto da chiudere con 345 millesimi di vantaggio sulla lettone Vitola e 571 sulla tedesca Berreiter, leader della classifica generale di Coppa del mondo. Per quanto riguarda le altre azzurre buon ottavo posto per Nina Zoeggeler, che si conferma nella top ten, dodicesima Marion ...