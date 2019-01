SLALOM WENGEN Streaming video e diretta tv | i numeri Risultato live e orario | Coppa

LIVE Sci alpino - SLALOM WENGEN 2019 in DIRETTA : Hirscher sfida la “nouvelle vague”. Azzurri per svoltare : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Wengen in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher l’uomo da battere sulla difficile piste alle pendici dello Jungfrau. Si è già visto nello Slalom della combinata quanto può essere selettivo questo tracciato e dunque si preannunciano distacchi importanti. Si riproporrà il duello tra Hirscher ed il norvegese Henrik ...

Sci alpino - SLALOM WENGEN 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : È ormai giunto alla sua conclusione il lungo weekend di gare sulla pista del Lauberhorn di Wengen, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la combinata di venerdì, la splendida discesa libera di ieri, oggi tocca allo Slalom che, come consuetudine, va a chiudere il weekend sulle nevi elvetiche. Marcel Hirscher sarà pronto per il suo ennesimo trionfo? Il dominatore delle ultime annate, è pronto a fare il bis a Wengen ...

Sci alpino - SLALOM WENGEN 2019 : Hirscher contro tutti - ma Kristoffersen e Schwarz sono in agguato : La tre giorni di Wengen si completa con lo slalom e ancora una volta sarà Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco ha vinto quattro gare su cinque in questa stagione tra i rapid gates e punta a bissare il successo ottenuto l’anno scorso sul tracciato svizzero. Uno dei principali rivali Hirscher lo ha proprio in casa ed è quel Marco Schwarz che si è scoperto anche discesista, vincendo la combinata di venerdì. Il 23enne austriaco ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2019 : Schwarz guida dopo lo SLALOM - ma Pinturault ipoteca la vittoria. Azzurri per la rimonta in discesa : L’austriaco Marco Schwarz è in testa dopo la prima manche della Combinata di Wengen. Vista la scarsa visibilità gli organizzatori hanno deciso di modificare il consueto programma della gara, partendo dunque con la prova di slalom e poi alle 14.00 con la discesa. Ovviamente gli specialisti dei rapid gates si sono fatti trovare pronti e Schwarz ha chiuso con il miglior tempo (48”77). Alle spalle dell’austriaco si è piazzato il ...

Sci alpino - cambia il programma a Wengen : invertiti SLALOM e discesa della combinata. Orario - tv e streaming : cambia il programma della combinata maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Viste le previsioni meteo sfavorevoli, gli organizzatori hanno deciso di invertire l’ordine delle due prove. Domani (venerdì 18 gennaio) si svolgerà alle ore 10.30 lo slalom e poi alle 14.00 la discesa. Sarà quindi lo svolgimento opposto rispetto a quello consueto di questa specialità, con gli atleti che scieranno prima tra i pali stretti e poi ...