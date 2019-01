«Sex Education» | tutti pazzi per Asa Butterfield | l’ex «Bambino con il pigiama a righe»

40 milioni di visualizzazioni per You e Sex Education - Netflix dà i numeri e elimina la concorrenza : Un decimale in più o in meno può rappresentare la salvezza o la fine di uno show. Nel nostro paese c'è chi si esalta per un punto di share in più dell'avversario, chi spera di vedere nei numeri degli ascolti 100 o 200 mila spettatori in più della scorsa settimana.E poi c'è Netflix e il suo CEO Reed Hastings che parlando agli investitori spara presunti numeri internazionali buoni più per le condivisioni social che per un'analisi completa del ...

'Sex education' - la nuova serie per adolescenti di Netflix : Ecco il quadro: in un mondo dove tutti fanno sesso , o vogliono fare sesso, , c'è bisogno di una guida, di un aiuto, di un'educazione. E chi può occuparsene meglio del figlio di una brillante ...

Sex Education - tutto su Emma Mackey (Maeve) : In questi giorni tutti parlano di Sex Education, la nuova serie tv Netflix che affronta il tema della sessualità in modo fresco e originale. Tra i vari elementi di attrazione c'è Emma Mackey, giovane attrice che assomiglia in maniera impressionante a Margot Robbie nei tratti come nell'hairlook (soprattutto nei panni di Harley Quinn). Chissà se questo le porterà fortuna. Emma Mackey in Sex Education In Sex Education ...

Cast e personaggi di Sex Education su Netflix con Jillian Anderson - la scoperta del sesso tra ironia e riscatto : Dopo i successi di Tredici e The End of the Fuc**** World, un'altra serie teen si prepara a conquistare adolescenti e post-adolescenti di mezzo mondo: l'arrivo di Sex Education su Netflix, disponibile da venerdì 11 gennaio, è stato preceduto da recensioni entusiastiche per la freschezza e l'anticonformismo della sceneggiatura, messa in scena da un Cast che vanta la presenza della veterana di X-Files Jillian Anderson ma anche di giovani ...

"Sex education" - in tv la insegnano i teenager senza tabù : 'Sex education', la nuova serie di Netflix in streaming dall'11 gennaio, creata da Laurie Nunn, è papabilissima al ruolo di 'nuovo fenomeno' del piccolo schermo. Come Tredici e Le terrificanti ...

Sex Education - la serie che vuole infrangere i tabù su sesso e adolescenti : Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Le parole di questo proverbio racchiudono alla perfezione la vita del giovane Otis (un brillante Asa Butterfield), adolescente, vergine e terrorizzato dal sesso che, nonostante ciò, ha una conoscenza della materia decisamente superiore ai suoi coetanei e riesce quindi a mettere in piedi uno studio di sessoterapia per teenager. Parlare di adolescenti e sesso è ancora un tabù, ma Netflix ha deciso di ...

Sex Education - Gillian Anderson è la ciliegina su questa divertente e provocatoria nuova serie Netflix : Si può parlare di sess0 senza limitazioni e banalità, raccontando magari il mondo degli adolescenti con uno sguardo privo di giudizi e pregiudizi?La risposta è si se arrivi dall'Inghilterra e se a ospitarti è una piattaforma come Netflix. Da venerdì 11 gennaio nel catalogo della piattaforma in tutti i paesi in cui è presente, arriva Sex Education, serie inglese creata da un'autrice emergente Laurie Nunn che affida a Gillian Anderson il ruolo ...

Sex Education : 5 motivi per guardarla : 1. Non è la solita commedia americana2. Parla veramente di sesso3. C’è Gillian Anderson4. Fa morire dal ridere5. Se vi è piaciuto Tredici...Sex Education, nuova serie originale di Netflix, è reperibile sulla piattaforma digitale con gli otto episodi della prima stagione dall’11 gennaio. Non è un documentario sulla sessualità né un corso online per migliorare le prestazioni intime con il partner, bensì una teen comedy che affronta gioie e dolori ...