Serie C | Pro Piacenza-Alessandria rinviata | tesseramenti dubbi | la Lega indaga

Serie C - i risultati della 21giornata : Pro Vercelli in vetta - crollo Ternana. Juve Stabia inarrestabile : La prima giornata di Serie C del 2019 ha regalato il solito spettacolo. Nel Girone A, dopo la 21di campionato, in vetta c'è la Pro Vercelli, capace, grazie anche ai recuperi, di sorpassare la ...

Serie C - rinviata Pro Piacenza-Alessandria : PIACENZA - Le cose si mettono male per il Pro Piacenza : la squadra rossonera sarebbe dovuta scendere in campo contro l' Alessandria nel match delle 14.30, poichè, se non l'avesse fatto, si sarebbe ...

Prossimo turno Serie A - 21ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (26-28 gennaio) : La ventunesima giornata della Serie A 2018-2019, seconda del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio. Si inizierà sabato 26 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Sassuolo-Cagliari, alle ore 18.00 Sampdoria-Udinese ed alle ore 20.30 Mian-Napoli. Domenica 27 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Chievo-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Atalanta-Roma, ...

Doctor Who : arriva su Rai 4 la Serie con protagonista Jodie Whittaker - il primo dottore donna : Doctor Who Il dottore sta per rigenerarsi e, per la prima volta nella storia, assumerà le sembianze di una donna. Ci riferiamo al Doctor Who, il celebre “Signore del tempo” nato dalla mente di Sydney Newman nel lontano 1963. A partire da oggi alle ore 16.00, Rai 4 trasmetterà infatti l’undicesima stagione della serie britannica di fantascienza e il ruolo principale verrà interpretato da Jodie Whittaker (già vista in ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Mosse e scelte : quali le soluzioni di Maran contro gli azzurri? - 20giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Mosse e le scelte degli allenatori per le partite previste nella 20giornata di campionato.

The Big Bang Theory 12x13 : la difficoltà dei protagonisti di parlare di Serie tv : C'era un tempo in cui gli appassionati seriali si ritrovavano per commentare l'ultima puntata della serie in onda. Ancora prima dei social c'erano gruppi di fan che ogni settimana sciorinavano teorie sull'episodio di Lost per poi ritrovarsi ad aspettare lunghi mesi in attesa dell'episodio successivo. Poi l'arrivo dello streaming ha rivoluzionato le abitudini di visione, il numero di serie tv è esploso a dismisura e le difficoltà di ...

Probabili formazioni Serie A / Tegola per Giampaolo - Linetty ko : chi sarà in campo? - 20giornata - : Probabili formazioni Serie A: le mosse e le scelte degli allenatori per le partite previste nella 20giornata di campionato.

Serie A oggi (20 gennaio) - tutti gli orari e il programma delle partite. I palinsesti tv e streaming : Sarà una domenica “dimezzata” quella che sancirà il rientro in campo della Serie A 2018/19. Con tre anticipi giocati ieri, e due posticipi che saranno di scena domani, vedremo solamente cinque match nella giornata odierna. Si incomincerà con il lunch game di Frosinone, con la lanciatissima Atalanta che proverà a sbancare lo “Stirpe”, quindi solamente due incontri alle ore 15.00, con il derby emiliano tra SPAL e Bologna e ...

Serie A basket oggi (20 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Si completa oggi il quadro della sedicesima giornata, prima del girone di ritorno, della Serie A 2018-2019, dopo l’anticipo che ieri ha visto prevalere l’Acqua S.Bernardo Cantù nei confronti della Sidigas Avellino per 83-73, salendo a quota 12 punti ed allontanandosi dalla zona calda della classifica. Sebbene, forse, non sia possibile attribuire a nessuna partita lo status di big match, ce ne sono molti dai quali possono essere ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime Brescia e Pro Recco. Sorprese Trieste e Lazio - sofferenza Sport Management : La prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto riserva due Sorprese: la Lazio batte l’Ortigia per 9-8 al termine di una gara tiratissima, e il Trieste supera il Quinto per 10-9. Accarezza il colpaccio la Roma, che esce sconfitta 9-8 dalla trasferta a Busto Arsizio contro la Sport Management, terza forza del torneo. vincono facilmente le due di testa, con la Pro Recco che asfalta 16-3 il Bogliasco nel derby e il ...

F1 – Minttu Raikkonen ha intenzioni Serie : guantoni in mano per Kimi - il finlandese pronto a parare i colpi della moglie [FOTO] : Kimi Raikkonen ‘preso a pugni’ dalla moglie Minttu: allenamento di boxe per la dolce metà del pilota dell’Alfa Sauber La famiglia Raikkonen è una tra le più amate e seguite sui social del mondo degli sport motoristici. La bella moglie del pilota finlandese ama aggiornare tutti i follower con foto e video della sua quotidianità, che coinvolgono anche il marito ed i dolci figli. Giornata di sport, divertimento e relax per ...

Probabili Formazioni Spal – Bologna - Serie A 20/01/2019 : Probabili Formazioni Spal – Bologna, Serie A 20/01/2019La sfida salvezza passa da Ferrara: Spal e Bologna affrontano la prima giornata di ritorno con l’obiettivo di vincere per conquistare i 3 punti. Spal che cercherà di bissare il successo ottenuto all’esordio della stagione in casa del Bologna.FERRARA – Semplici prepara il derby con un nuovo acquisto tra i pali: Viviano prenderà subito la maglia da titolare. Davanti ...

Probabili formazioni Cagliari – Empoli - Serie A 20/01/2019 : Probabili formazioni Cagliari – Empoli, Serie A 20/01/2019Cagliari ed Empoli si affronteranno nella prima giornata di ritorno e i sardi vorranno vendicare la sconfitta subita all’andata. Saranno in palio punti salvezza pesanti che potranno dare una boccata d’ossigeno ad una delle due squadre in caso di vittoria.Cagliari – Maran avrà a disposizione Birsa e potrebbe schierarlo dal primo minuto con Joao Pedro in un ...

Probabili formazioni Napoli-Lazio - Serie A 20-01-2019 : Le Probabili formazioni di Napoli-Lazio, 20°turno di Serie A. Domenica 20 gennaio ore 20:30, Stadio Olimpico.Napoli-Lazio, domenica 20 gennaio. Dopo la pausa torna finalmente la Serie A, che da il via al girone di ritorno con i botti di Napoli-Lazio, sfida ad alto tasso di spettacolarità.QUI NAPOLI- Alle assenze di Koulibaly, Insigne e Hamsik, si aggiunge quella per squalifica di Allan. Mister Ancelotti dovrebbe confermare Maksimovic in ...