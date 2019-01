Serie A | la Juventus ospita il Chievo | ecco dove seguire il match in Tv

Serie C - Juventus U23 fermata dai pali : la Carrarese vince 1-0 al Moccagatta : ALESSANDRIA - Comincia male il 2019 della Juventus U23 di Zironelli : i bianconeri cadono in casa contro la Carrarese di Silvio Baldini . Dopo un primo tempo non troppo emozionante, se si escludono la ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Biglietti Juventus-Chievo Verona - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 21 gennaio : Dopo la pausa invernale, condita dagli impegni di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, per la Juventus è tempo di rituffarsi nell’atmosfera del campionato italiano di Serie A. Di fronte alla formazione Campione d’Italia si presenta il Chievo, attualmente ultimo in classifica con 8 punti. Di tutte le partite di questo campionato, quella che si svolgerà all’Allianz Stadium potrebbe essere una tra quelle più a senso unico. La ...

Serie A Torino - deferito Cairo per le dichiarazioni post-derby con la Juventus : "Con la Juve - aveva detto Cairo ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - siamo particolarmente sfortunati" . Secondo il presidente del Torino la Var doveva entrare in azione almeno in due occasioni: ...

Bakayoko : 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma possiamo batterla' : MILANO - 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterla' . Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko crede nell'impresa e di ...

