Scontro tra autobus ad Oruro | 22 morti e 37 feriti

Bolivia. Scontro tra autobus : 22 morti : 01.15 Due autobus per il trasporto passeggeri si sono scontrati frontalmente ieri nella Bolivia meridionale causando la morte di 22 persone e il ferimento di altre 37. Lo riferiscono media locali citando fonti della la polizia. L'incidente è avvenuto ieri sull'autostrada panamericana fra Oruro e Potosi: l'autista di un bus ha invaso la corsia opposta su cui viaggiava un altro autobus che non ha potuto evitare l'impatto

Traghetti per la Sardegna - il futuro di Moby e Tirrenia dietro lo Scontro Toninelli-Onorato sulla convenzione : Fra il governo e Vincenzo Onorato, patron di Moby e dell’ex compagnia pubblica Tirrenia, è ormai guerra aperta. In visita in Sardegna a sostegno del candidato M5S alle regionali di fine febbraio Luca Caschili, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha sparato ad alzo zero: “Porremmo fine al monopolio Tirrenia. Svolge un’utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è ...

Amici 18 anticipazioni - clamoroso Scontro tra Timor e Veronica Peparini : "Togliti la maglia" - si scannano : Nel corso della puntata di Amici 18 andrà in onda un bel colpo di scena: il professor Timor Steffens chiederà l’eliminazione del ballerino Marco Alimenti. Stando agli avvenimenti della settimana, il prof è stato addosso al ballerino, dapprima dicendo di non essere intenzionato a seguirlo, dopo rivel

Reddito - Scontro social tra Boschi e Di Battista : ‘Io radical chic? Resto contraria’. Lui : ‘Vallo a dire alle cene da 6mila euro’ : “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica”. Così Alessandro Di Battista nel pomeriggio di venerdì aveva commentato il tweet di Maria Elena Boschi in cui evocava il successo de Lo Stato sociale “Una vita in vacanza” per criticare il Reddito di cittadinanza. Un manifesto del referendum contro i poveri che le opposizioni, capitanate proprio da alcuni esponenti del Pd, voglio già lanciare per ...

Scontro tra treni alla stazione di Galugnano - quattro indagati. Anche due dirigenti di Ferrovie Sud Est : La Procura di Lecce ha chiuso l'inchiesta sull'incidente, avvenuto il 13 giugno del 2017 che provocò circa 20 feriti e tanta paura.

Scontro tra due auto a Maniago. Miracolosamente illesi i conducenti : Incidente , nel primo pomeriggio, in via Venezia , una delle principali strade di accesso alla zona industriale di Maniago . Nello Scontro tra due macchine, un'auto è finita sul fianco, mentre l'altra,...

Depistaggio Via D’Amelio - Scontro tra ex prefetto Rossi e pm : “Sue domande insidiose. Abbia rispetto dei miei 88 anni” : Momenti di tensione durante il processo per il presunto Depistaggio sulle indagini per la strage di Via D’Amelio, nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. L’udienza, tenutasi nel tribunale di Caltanissetta, vede come imputati l’ex ispettore di polizia Fabrizio Mattei, Mario Bo, ex funzionario e oggi dirigente della polizia a Gorizia (non presente in aula) e l’agente di polizia Michele Ribaudo, ...

È Scontro tra Toninelli e Tirrenia : 'Tariffe alte - faremo una gara' : La campagna elettorale per le elezioni suppletive in Sardegna apre anche il fronte trasporti. Ci pensa il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che mette subito nel mirino la Tirrenia e in ...

Russia - Scontro tra caccia : salvi entrambi i piloti : Incidente nell’Estremo Oriente russo: 2 caccia Sukhoi Su-34 sono entrati in collisione. Secondo quanto riportato da Tass, entrambi i piloti dei velivoli precipitati nelle acque del mar del Giappone sono stati individuati e soccorsi. L'articolo Russia, scontro tra caccia: salvi entrambi i piloti sembra essere il primo su Meteo Web.

Firenze. Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un’auto 8 feriti : E’ di otto feriti il bilancio di uno Scontro tra un bus Ataf della linea 23 e un’automobile. L’incidente è