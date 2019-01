Sciopero dei treni in Piemonte anche oggi

Lo Sciopero dei treni regionali in Toscana - Piemonte e Valle d’Aosta : Inizierà nella sera di sabato 19 e durerà per tutta domenica 20 gennaio: non ci saranno treni garantiti

Serie C - nuovo Sciopero da parte dei calciatori di Matera e Pro Piacenza : Ancora guai in Serie C, Matera e Pro Piacenza devono fare i conti con problemi dal punto di vista finanziario. Oggi l’Aic annuncia nuove agitazioni, previsti altri scioperi. L’Assocalciatori fa sapere con un comunicato che “i calciatori professionisti tesserati per il Matera, attualmente in attesa dello svincolo per morosita’ da parte del Collegio Arbitrale, richiamando tutte le motivazioni gia’ esposte a ...

Serie C - Matera e Pro Piacenza : indetto lo Sciopero dei calciatori : I giocatori di entrambi i club non scenderanno in campo domenica a seguito dei mancati adempimenti retributivi da parte delle società.

Roma : disagi in piazza dei Cinquecento causa Sciopero mezzi pubblici : Roma – disagi in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini, per lo sciopero del trasporto pubblico con in programma due stop: uno di quattro ore e l’altro di 24, indetti rispettivamente dal sindacato Usb e da Orsa. A fermarsi, le linee A e C della metropolitana e la Roma-Lido. Nonostante l’adesione in mattinata fosse intorno al 20%, hanno proceduto a singhiozzo anche bus, filobus e tram. Meno sofferente la situazione del ...

Lo Sciopero dei trasporti di domani - giovedì 17 gennaio : Gli orari, le linee interessate e tutte le informazioni utili sul primo sciopero del 2019 nella Capitale

Sciopero dei treni in Piemonte e Valle d'Aosta tra il 20 e il 21 gennaio : treni a rischio a cavallo tra domenica 20 e lunedì 21 in Piemonte e Valle d'Aosta. LEGGI ANCHE Il 16 gennaio a Torino Sciopero dei mezzi pubblici, sospesa la Ztl in centro Lo comunica trenitalia: la ...

Sciopero nazionale 14 gennaio : si fermano gli autisti dei camion : Le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Uil hanno indetto uno Sciopero nazionale di 24 ore per il settore degli autotrasporti merci per la giornata di lunedì 14 gennaio. Tale protesta sarà estesa in Liguria anche per la giornata del 15 gennaio e avrà lo scopo di esprimere la propria opposizione contro le nuove norme al vaglio del Parlamento Europeo. Lo slogan simbolo di questa protesta è: "No alla modifica dei tempi di ...

Sciopero aerei 11 gennaio 2019 - voli a rischio per la protesta dei controllori : L'agitazione dalle 13 alle 17 di oggi. Il piano straordinario Alitalia:come chiedere il rimborso o cambiare la prenotazione

Scuola - il 7 e l’8 gennaio Sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata : Il 7 e l’8 gennaio sono state proclamate due giornate di sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata proclamato dal sindacato Saese. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione in una nota. Le due giornate di mobilitazione riguardano tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Lo sciopero è stato ...