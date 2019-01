Scilipoti si inventa una nuova vita | Vado a fare il missionario in Africa

ilgiornale

(Di domenica 20 gennaio 2019) A sessant'anni passati Domenicoha deciso di cambiare. Dopo aver mutato professione, da ginecologo a politico, esser passato a un altro partito, dall'Italia dei Valori al Popolo delle Libertà poi confluito in Forza Italia, aver trasformato il proprio cognome inIsgrò (raccogliendo l'eredità del padre), Domenico ha deciso di imbarcarsi verso un altro continente: l'. E così, perché noi ce lo ricordiamo sempre solo così, cambia, di nuovo.Accostato a personaggi come Giuda, Bruto e Don Giovanni, perché accusato di trasformismo,ha trasformato la propriadopo aver cambiato un pezzo di storia della politica italiana. Tre le tappe fondamentali della sua esperienza tra i palazzi del potere: 2008, 2010 e 2018. La prima fu quella in cui venne eletto a Montecitorio a rappresentanza della circoscrizione Sicilia 2, dopo anni passati ...