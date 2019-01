Sci alpino oggi 20 gennaio | gli orari dello slalom di Wengen e del superG di Cortina

LIVE Sci alpino oggi - 20 gennaio - - Slalom Wengen e SuperG Cortina 2019 in DIRETTA : orari e come vederli in tv e streaming : Si vanno a concludere il fine settimana di Cortina e Wengen della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le donne saranno impegnante nuovamente in una prova veloce

Sci alpino - SuperG Cortina 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Si va a concludere, con un’altra prova veloce, il lungo weekend di gare di Cortina d’Ampezzo dedicato alla Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019. Sulla celebre Olimpia delle Tofane le atlete saranno di scena per un SuperGigante, dopo le due discese libere disputate nelle giornate precedenti. Sarà la penultima occasione prima dei Mondiali di Are per vedere le specialiste della velocità in pista, dato che anche nel prossimo ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : È ormai giunto alla sua conclusione il lungo weekend di gare sulla pista del Lauberhorn di Wengen, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la combinata di venerdì, la splendida discesa libera di ieri, oggi tocca allo Slalom che, come consuetudine, va a chiudere il weekend sulle nevi elvetiche. Marcel Hirscher sarà pronto per il suo ennesimo trionfo? Il dominatore delle ultime annate, è pronto a fare il bis a Wengen ...

Sci alpino - discesa Wengen 2019 : vince l'austriaco Kriechmayr. 6° Buzzi che poi si infortuna : stagione finita : E' l'austriaco vincent Kriechmayr ad aggiudicarsi la discesa del Lauberhorn, la più lunga del circuito di Coppa del Mondo con i suoi quasi 4.5 km. Per lo sciatore austriaco è la quarta vittoria in carriera, la seconda in una discesa. Kriechmayr ha avuto la meglio sul grande favorito di giornata, Beat Feuz , già ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi e la frattura al piatto tibiale : “Sono caduto - gamba in ipertensione e infortunio” : Emanuele Buzzi si è procurato la frattura del piatto tibiale della gamba destra al termine della discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurro ha concluso la gara con un eccellente sesto posto (miglior risultato in carriera) ma poi è caduto e l’infortunio è purtroppo abbastanza serio, il velocista dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il nostro portacolori ha espresso le sue ...

Sci alpino – Infortunio Buzzi - gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro e le sue prime parole : [GALLERY] : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Emanuele Buzzi dopo la caduta di Wengen e le sue prime parole Brutta caduta per Emanuele Buzzi oggi a Wengen durante la discesa libera maschile di Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro ha disputato una gara eccezionale, chiudendo al sesto posto, ma sul traguardo qualcosa è andato storto ed Emanuele è finito rovinosamente a terra, andando a sbattere contro le barriere. Buzzi è stato trasportato ...

Sci alpino - slalom Wengen 2019 : Hirscher contro tutti - ma Kristoffersen e Schwarz sono in agguato : La tre giorni di Wengen si completa con lo slalom e ancora una volta sarà Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco ha vinto quattro gare su cinque in questa stagione tra i rapid gates e punta a bissare il successo ottenuto l’anno scorso sul tracciato svizzero. Uno dei principali rivali Hirscher lo ha proprio in casa ed è quel Marco Schwarz che si è scoperto anche discesista, vincendo la combinata di venerdì. Il 23enne austriaco ...