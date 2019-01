Sara Affi Fella | telecronista spiega la sua storia durante Roma-Torino e cita Parigini

Sara Affi Fella ricoverata in ospedale - fan in ansia. «Grazie a chi mi è stato vicino» : Sara Affi Fella in ospedale. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto stare i fan con il fiato sospeso dopo aver pubblicato sulle storie di Instagram una foto che la vede ritratta nel letto di un...

Uomini E Donne - Sara Affi Fella si è sottoposta ad un intervento. Vicino a lei i genitori - il fratello e le amiche : Sara Affi Fella si è operata, ed è stata lei stessa a pubblicare un messaggio postato dall’interno dell’ospedale per raccontare l’accaduto. La foto pubblicata su Instagram mostra l’ex tronista a letto, con il volto... L'articolo Uomini E Donne, Sara Affi Fella si è sottoposta ad un intervento. Vicino a lei i genitori, il fratello e le amiche proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni : "Sara Affi Fella? Non ci interessa" : Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, questa settimana, sono stati interpellati da 'Uomini e Donne Magazine' per fornire un proprio pensiero sull'intervista di Sara Affi Fella, rilasciata al settimanale 'Chi', che ha voluto chiedere scusa a tutti per essere stata poco corretta durante il percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.prosegui la letturaLorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni: "Sara Affi Fella? Non ci interessa" ...

Sara Affi Fella e Nicola Panico news - lui la pensa ancora? Lo strano messaggio : Sara e Nicola, ultime notizie: il calciatore sorprende tutti con uno strano messaggio Il suo trono è finito da mesi, ma si continua ancora a parlare insistentemente di lei. Sara Affi Fella è stata tra le troniste d Uomini e Donne che ha fatto più discutere nella storia del programma. Ha chiesto scusa per quello […] L'articolo Sara Affi Fella e Nicola Panico news, lui la pensa ancora? Lo strano messaggio proviene da Gossip e Tv.

U&D : Gemma Galgani attacca Riccardo - Sara Affi Fella beccata a litigare con Nicola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Sara Affi Fella. Se la dama ha criticato Riccardo Guarnieri durante la puntata odierna del trono over, l'ex tronista del trono classico è stata beccata a discutere animatamente con l'ex fidanzato Nicola Panico. U&D trono over: Gemma Galgani critica il ritorno di ...

Nicola Panico e Sara Affi Fella beccati insieme : ecco il duro confronto : Sara Affi Fella e Nicola Panico beccati insieme a Venafro È tempo di discussioni, litigi, interviste e tanto altro per Sara Affi Fella. L’ex tronista, infatti, dopo essere completamente sparita dalla circolazione per via dello scandalo creato ad Uomini e Donne, è finalmente tornata a far parlare di sé. Probabilmente, tutto quel tempo perso nell’anonimato, […] L'articolo Nicola Panico e Sara Affi Fella beccati insieme: ecco il ...

Sara Affi Fella è tornata su instagrama - ha risposto alle minacce di morte ed ha replicato all’amico dell’ex Panico : Sara Affi Fella sul social replica al migliore amico di Nicola Panico. Maurizio Napolano ha rilasciato un’intervista a Chi in cui l’ex tronista viene per l’ennesima volta sbugiardata. La 22enne ha chiesto scusa sempre... L'articolo Sara Affi Fella è tornata su instagrama, ha risposto alle minacce di morte ed ha replicato all’amico dell’ex Panico proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.