Samsung Galaxy A Coppa Italia – Scandicci è la prima semifinalista nonostante il ko

Samsung partecipa alla #10YearChallenge con un teaser di Galaxy Fold : Samsung ha deciso di sfruttare la #10YearChallenge per stuzzicare gli utenti con un teaser del suo smartphone pieghevole noto come Galaxy Fold. L'articolo Samsung partecipa alla #10YearChallenge con un teaser di Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 anche con cover in ceramica - almeno 6 GB di RAM e in nuovi render : Manca praticamente un mese alla presentazione della famiglia Galaxy S10 di Samsung e non accennano a diminuire i rumor sulle specifiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy S10 anche con cover in ceramica, almeno 6 GB di RAM e in nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Folder - Galaxy S10 e dieci Galaxy A : i piani di Samsung per la prima metà del 2019 : Nei primi sei mesi del 2019 Samsung presenterà Galaxy Folder insieme a Galaxy S10 e almeno dieci smartphone della serie Galaxy A, L'articolo Galaxy Folder, Galaxy S10 e dieci Galaxy A: i piani di Samsung per la prima metà del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A60 con foro sul display/ Possibile debutto ad aprile : versione 'lite' del modello A8s : Samsung Galaxy A60 con foro sul display: Possibile debutto ad aprile, lo smartphone sarà una versione 'lite' del modello A8s

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia : Samsung Galaxy A Coppa Italia, in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all’AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due ...

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri L'articolo Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus, Sony Xperia XZ3, Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie proviene da ...

Il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe essere il protagonista di nuove foto : Spuntano in rete due nuove foto che potrebbero ritrarre il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10, che ne svelerebbero a grandi linee il design: andiamo a scoprire da vicino. L'articolo Il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe essere il protagonista di nuove foto proviene da TuttoAndroid.

A gonfie vele la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : sbarco in Europa il 18 gennaio : Questa settimana non poteva chiudersi senza un'ulteriore buona notizia per Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 ( e pure su Galaxy S8 Plus) e ancora su Samsung Galaxy Note 9. Il programma beta dell'aggiornamento software è sbarcato in Europa proprio il 18 gennaio, a due soli giorni dall'avvio del programma sperimentale ufficiale, come raccontato già sulle pagine di OptiMagazine. In effetti, lo scorso 16 gennaio, il programma di sperimentazione ...

Più concreto il Samsung Galaxy S10 5G : le ultime dalla Corea : Prosegue lo sviluppo del Samsung Galaxy S10 5G, anche a livello software, essendo stata pizzicata la versione test ad esso dedicata, corrispondente alla sigla G977NKSU0ASA6 (avente come probabile mercato di riferimento quello locale). Non sono emersi dettagli per quanto riguarda il modello destinato all'Occidente, visto e considerato che dovrebbe trattarsi di un esemplare le cui vendite partiranno solo in un secondo momento, trascorso qualche ...

Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018) - mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) sono stati certificati con Android 9 Pie su Wi-Fi Alliance, segno che Samsung sta lavorando all'aggiornamento, in contemporanea con le prime fatiche relegate al firmware coreano di Samsung Galaxy S10 5G. L'articolo Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018), mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.

Ad un passo da Pie i Samsung Galaxy A7 - A8 e A9 2018 : indizio schiacciante : Non dovranno più attendere troppo l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie i vari Samsung Galaxy A7, A8 e A9 2018, di recente reduci dalla certificazione Wi-Fi Alliance, equipaggiati proprio con l'ultima distribuzione Android. Non crediamo bisognerà aspettare oltre il mese di aprile prima di vedere arrivare la major-release più fresca dell'OS mobile di Big G (nello stesso periodo dovrebbe toccare anche ai Galaxy A8 Plus 2018, al Galaxy Tab ...

Manuale italiano Samsung Galaxy A7 (2018) PDF : Manuale d'uso Samsung Galaxy A7 (2018) PDF italiano scarica il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A7 (2018)

Ecco gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy M10 e Galaxy M20 (download) : Dopo la pubblicazione in Rete dei firmware dei Samsung Galaxy M10 e Galaxy M20, Ecco anche quelli che dovrebbero essere gli sfondi ufficiali L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy M10 e Galaxy M20 (download) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A60 potrebbe arrivare ad aprile - disponibili i firmware di M10 e M20 : Samsung Galaxy A60 potrebbe essere commercializzato il prossimo aprile, ma nel frattempo spuntano online i firmware di Samsung Galaxy M10 e M20, attesi a breve in India. L'articolo Samsung Galaxy A60 potrebbe arrivare ad aprile, disponibili i firmware di M10 e M20 proviene da TuttoAndroid.