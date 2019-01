Sale rosa dell’Himalaya | l’esperto sfata un mito | “Non apporta benefici ed è impuro | ecco

meteoweb.eu

(Di domenica 20 gennaio 2019) Ildell’Himalaya non ha proprietà benefiche per la salute, anzi sarebberispetto a quello marino, ma viene fatto pagare il doppio. La doccia fredda cheuno dei tanti nuovi miti a tavola arriva dal nutrizionista Andrea Ghiselli, dirigente del Centro di Ricerca Crea-Alimenti e nutrizione. “Questodeve la sua colorazione a delle impurità di alcuni minerali come il ferro, lo zinco, il magnesio e il calcio e soprattutto all’ossido di ferro – spiega all’ANSA il ricercatore – sostanze che non sono presenti in quantità tali dare alcuno“. Di fatto ilavrebbe gli stessi pregi e difetti delbianco, ma non sarebbe un toccasana per ritenzione idrica, ipertensione, disturbi alla tiroide e altro. In base a quanto si legge sulla rivista Usa Altantic, inoltre, non verebbe raccolto a mano come indicato ...