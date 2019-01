Rugby – Italia | iniziato il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019

Rugby – Le Zebre cedono allo Stade Rochelais : primo ko interno in Europa per la squadra italiana : Prima sconfitta interna per le Zebre in Europa: lo Stade Rochelais passa 22-10 Otto giorni dopo la gara di andata in terra francese, le Zebre ospitano al Lanfranchi lo Stade Rochelais, nel sesto e ultimo turno del girone 4 della coppa europea Challenge Cup. Castello e compagni cercheranno di superare i gialloneri, ottenendo la quarta vittoria in sei giornate e mantenendo inviolato lo stadio di Parma in questa stagione europea. Per tenere ...

Rugby – Coppa Italia - 6ª Giornata : vittorie per Mogliano - Verona e Medicei : I risultati della 6ª Giornata della Coppa Italia di Rugby: successi per Mogliano, Verona e Medicei Primo posto in solitaria per il Valsugana Rugby Padova nel Girone 1 che, forte della matematica qualificazione alla finale di Coppa Italia – in calendario il weekend 30-31 marzo – raggiunta nello scorso turno, cade in casa contro il Mogliano 49-19 nella sesta Giornata. Partita saldamente in mano agli ospiti che hanno chiuso la prima frazione ...

Rugby - Challenge Cup 2019-2020 : ci sarà un’italiana del Top 12! Rovigo e Calvisano per un posto nella seconda competizione europea : Il movimento della palla ovale italiana può esultare: il prossimo anno ci sarà una squadra del Top 12 in Challenge Cup. Dopo diversi anni in cui le formazioni italiane hanno sempre sfiorato l’obiettivo, quest’oggi finalmente c’è l’ufficialità di un’italiana in finale di Continental Shield e, dunque, con il pass assicurato per la prossima edizione del secondo torneo continentale. Tra il 30 marzo ed il 20 aprile ...

Rugby : due livornesi convocati nell'Italia under 20 in vista del Sei Nazioni di categoria : Hanno compiuto solo da pochi mesi , rispettivamente il 10 settembre e il 13 ottobre dello scorso anno, la maggiore età, eppure per l'avanti Gianmarco

Rugby - Andrea Lovotti svela : “la vittoria è sempre bella - voglio assaporarla con Zebre e Italia” : Il nazionale piacentino ci ha presentato l’inizio della sua carriera, il suo ruolo e le tante sfide internazionali che l’hanno visto protagonista con la maglia bianconera e con quella Azzurra Proseguono alla Cittadella del Rugby gli allenamenti delle Zebre in vista dell’ultimo impegno europeo della stagione. Sabato 19 Gennaio alle ore 16 i bianconeri ospiteranno i francesi dello Stade Rochelais nel sesto ed ultimo turno del girone 4 della ...

Rugby – Italia - i convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 : Sciolti gli ultimi dubbi, l’Italia ha diramato la lista dei convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 contro Scozia e Galles Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori convocati per le prime due partite del Sei Nazioni di categoria contro i pari età di Scozia e Galles. Gli Azzurrini si raduneranno a Montichiari domenica 27 gennaio, mentre mercoledì ...

Rugby – Italia - Tommaso Castello pensa al Mondiale : “sarebbe un sogno - ma nessuno è sicuro del posto” : Tommaso Castello, capitano delle Zebre e stella della Nazionale, parla degli obiettivi della franchigia Italiana e culla il sogno del Mondiale Capitano delle Zebre e uno dei punti fermi della Nazionale Italiana Rugby. La crescita di Tommaso Castello negli ultimi due anni e mezzo – dal suo esordio in maglia Azzurra l’11 giugno del 2016 a Santa Fè, primo match per Conor O’Shea con l’ItalRugby – è stata consistente. La stagione con la ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : il Galles sfida l’Italia - i convocati di Gatland : Galles, i convocati per la sfida contro l’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2019 Warren Gatland, Commissario Tecnico del Galles, ha ufficializzato la rosa dei 39 giocatori convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019. I Gallesi, reduci dal secondo posto nel torneo dello scorso anno, saranno i primi avversari in casa dell’Italia il prossimo 9 febbraio alle 17.45, match in calendario allo Stadio Olimpico di Roma. IL Galles PER IL ...

Lutto nel mondo del Rugby – La Federazione italiana saluta Giancarlo Delli Ficorilli : Scomparso Giancarlo Delli Ficorilli, azzurro 243: il messaggio della Federazione italiana Il Presidente federale Alfredo Gavazzi e tutto il Consiglio sono rattristati nell’apprendere della scomparsa di Giancarlo Delli Ficorilli, tallonatore de L’Aquila rugby, avvenuta oggi nel capoluogo abruzzese all’età di 76 anni. Originario di Senigallia, l’avanti marchigiano era stato tra i protagonisti del primo storico scudetto del Club neroverde del ...

Rugby - Coppa Italia 2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Tutto aperto nel girone 2 : quinta e penultima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby, che va in scena con la pausa del Top 12. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche aggiornate: Tutto aperto nel girone 2, dove guida il ValoRugby, Padova che scappa nel girone 1. girone 1 domenica, 13 gennaio 2019 14:00 Lafert San Donà – Valsugana Rugby Padova 15 : 20 Arbitro: Federico Vedovelli (SO) 15:00 Mogliano Rugby 1969 – Verona ...

Rugby – Coppa Italia : i risultati da tutti i campi del Girone 1 : Coppa Italia, Girone 1: il Valsugana vola in finale, tutti i risultati Arriva il primo verdetto nel Girone 1 della Coppa Italia. Con un turno di anticipo il Valsugana Rugby Padova, vincente in casa del San Donà, al primo anno in TOP12 strappa il pass per la finale. Gara in salita per gli ospiti che al 7’ vanno in svantaggio con la meta di Bertetti. La partita è molto equilibrata e al 31’ arriva il controsorpasso con la meta di Pivetta ...

Rugby – Coppa Italia - Girone 2 : Viadana pareggia a Firenze - il ValoRugby vola in testa : Dopo la quinta giornata il ValoRugby diventa capolista del Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il ValoRugby sale al primo posto dopo la rotonda vittoria per 71-7 contro la Lazio. Gara senza storia che già al termine della prima frazione si è conclusa sul 28-0 in favore dei padroni di casa con ben tre mete di Costella. Nella ripresa la squadra di Manghi dilaga e la meta di Di Giulio trasformata da ...

Parisse : ''Io - il Rugby e l'Italia : una storia nata da una meta mancata'' : Il mio obiettivo è giocare quest'anno una quinta Coppa del Mondo, eguagliando Mauro Bergamasco e Brian Lima,: potrebbe coincidere con la fine della mia carriera internazionale. Il mio contratto con ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : La Rochelle-Zebre 32-12. La formazione italiana crolla nella ripresa : Le Zebre perdono per 32-12 in casa del La Rochelle nella quinta giornata della Challenge Cup di Rugby e dicono addio al passaggio del turno: la compagine italiana, dopo essere andata al riposo avanti 6-12, crolla nella seconda frazione e subisce quattro mete. I padroni di casa salgono così a 20 e divengono irraggiungibili per gli ospiti che, a un turno dalla fine del girone, restano a 14. Nel primo tempo partono bene i francesi, che con West ...