Rugby | Coppa Italia 2019 | risultati e classifiche della sesta giornata Valorugby e

Rugby - Coppa Italia – ValoRugby espugna lo stadio Zaffanella e raggiunge il Valsugana in finale : Il Valoruby batte 19-24 il Viadana e raggiungono il Valsugana Rugby Padova nella finale di Coppa Italia Sarà il ValoRugby Emilia la seconda finalista della Coppa Italia 2018/19. La squadra di coach Manghi ha espugnato lo stadio “Zaffanella” di Viadana con il punteggio di 24-19 in un match che aveva il sapore di un vero e proprio spareggio, conquistando il primato del Girone 2. Gara in discesa per gli ospiti che sbloccano la partita al 13’ ...

Rugby – Coppa Italia - 6ª Giornata : vittorie per Mogliano - Verona e Medicei : I risultati della 6ª Giornata della Coppa Italia di Rugby: successi per Mogliano, Verona e Medicei Primo posto in solitaria per il Valsugana Rugby Padova nel Girone 1 che, forte della matematica qualificazione alla finale di Coppa Italia – in calendario il weekend 30-31 marzo – raggiunta nello scorso turno, cade in casa contro il Mogliano 49-19 nella sesta Giornata. Partita saldamente in mano agli ospiti che hanno chiuso la prima frazione ...

Rugby - Coppa Italia 2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Tutto aperto nel girone 2 : quinta e penultima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby, che va in scena con la pausa del Top 12. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche aggiornate: Tutto aperto nel girone 2, dove guida il ValoRugby, Padova che scappa nel girone 1. girone 1 domenica, 13 gennaio 2019 14:00 Lafert San Donà – Valsugana Rugby Padova 15 : 20 Arbitro: Federico Vedovelli (SO) 15:00 Mogliano Rugby 1969 – Verona ...

Rugby – Coppa Italia : i risultati da tutti i campi del Girone 1 : Coppa Italia, Girone 1: il Valsugana vola in finale, tutti i risultati Arriva il primo verdetto nel Girone 1 della Coppa Italia. Con un turno di anticipo il Valsugana Rugby Padova, vincente in casa del San Donà, al primo anno in TOP12 strappa il pass per la finale. Gara in salita per gli ospiti che al 7’ vanno in svantaggio con la meta di Bertetti. La partita è molto equilibrata e al 31’ arriva il controsorpasso con la meta di Pivetta ...

Rugby – Coppa Italia - Girone 2 : Viadana pareggia a Firenze - il ValoRugby vola in testa : Dopo la quinta giornata il ValoRugby diventa capolista del Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il ValoRugby sale al primo posto dopo la rotonda vittoria per 71-7 contro la Lazio. Gara senza storia che già al termine della prima frazione si è conclusa sul 28-0 in favore dei padroni di casa con ben tre mete di Costella. Nella ripresa la squadra di Manghi dilaga e la meta di Di Giulio trasformata da ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : i gironi e le squadre partecipanti. Le temibili avversarie dell’Italia : Mancano poche ore al 2019, anno che sarà molto significativo per il Mondo della palla ovale: in Giappone, infatti, tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo realistico degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la ...

Rugby – Coppa Italia - Serie A maschile e femminile : i risultati di giornata : Coppa Italia, Serie A maschile e Serie A femminile di Rugby: i risultati della IV, VII E IX giornata Coppa Italia Rugby Ribaltone in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Rugby Viadana 1970 conquista il primato dopo la vittoria per 47-15 contro la Lazio. Partita mai in discussione con i padroni di casa che già al secondo minuto di gioco sbloccano il risultato con una meta tecnica, concludendo la prima frazione di gioco sul 31-10 ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 Viadana passa in testa - il ValoRugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Valsugana batte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...

Rugby - Coppa Italia : Padova supera 31-12 Verona - vittoria per il Mogliano : Rugby, Coppa Italia: Mogliano e Padova vittoriose nelle gare odierne del girone 1, con la Valsugana che sale al primo posto Cambia la vetta del Girone 1 della Coppa Italia. Nella quarta giornata il Valsugana Padova supera 31-12 il Verona salendo a quota 14 in classifica e scavalcando gli scaligeri al primo posto. Inizio scoppiettante del match con ben 5 mete in 20 minuti e con gli ospiti che con Geronazzo prima e Mortali poi si portano per ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Verona batte Valsugana e va in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Verona che in casa batte per 28-12 Valsugana e passa in testa alla classifica. Gli scaligeri salgono a quota 12, mentre i patavini sono secondi con 9 punti e vengono tallonati da San Donà, che vince per 27-19 in casa con Mogliano e sale a 7. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 1 Risultati San ...

Rugby - Coppa Italia 3ª Giornata – Cambio al vertice : I Medicei in testa al Girone 2 : Toscana Aeroporti I Medicei supera ValoRugby Emilia 19-13 e vola in testa al Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Toscana Aeroporti I Medicei agguanta la vetta. Nella terza Giornata della competizione gli uomini di Pasquale Presutti hanno battuto 19-13 il ValoRugby Emilia in un incontro molto equilibrato. Tira e molla continuo tra le due compagini con i padroni di casa che sono riusciti a imporsi ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 I Medicei battono il ValoRugby e vanno in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con I Medicei che in casa battono per 19-13 il ValoRugby Emilia e lo scavalcano in classifica. I toscani salgono a quota 10, mentre gli emiliani sono secondi con 9 punti e vengono agganciati dal Viadana che vince per 19-33 in casa della Lazio e conquista anche il bonus offensivo. Di seguito risultati e classifica della terza ...