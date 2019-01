Roma | turisti russi pestano controllori sul tram

Campidoglio - record di arrivi negli Aeroporti di Roma conferma crescita flussi turistici nella Capitale : Quasi 49 milioni di passeggeri sono transitati nei due Aeroporti di Roma nel 2019. Si tratta di un record storico, ottenuto in particolare con la crescita dello scalo di Fiumicino che ha avuto un incremento del 4,9% rispetto al 2017, e che giunge come un’ulteriore conferma del forte aumento dei flussi turistici verso la Capitale riscontrato nell’ultimo anno. “Voglio esprimere grande soddisfazione per il consistente aumento di passeggeri ...

Le immagini della protesta dei bus turistici a Roma : La protesta degli autobus turistici blocca il centro di Roma. La sindaca Virginia Raggi parlando ad una delegazioni di rappresentanti dei gestori dei bus turistici che stanno protestando sotto il Campidoglio ha invitato a liberare il centro: "E' inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco bus turistici: il centro va subito liberato, sciogliete l'assemblea perche' state paralizzando la citta'".

Roma invasa dai bus turistici : bruciate bandiere dei 5 Stelle : Roma, il centro della capitale è in tilt a causa della protesta dei conduttori di bus turistici che stanno manifestando contro il nuovo regolamento comunale 2019. Secondo la nuova norma, a partire da gennaio 2019, i bus turistici non potranno più accedere al centro storico. Durante la protesta, alcuni manifestanti, hanno dato alle fiamme le bandiere del Movimento 5 Stelle. Roma, protesta degli autisti di bus turistici "Dal primo gennaio molti di ...

Perché i bus turistici hanno paralizzato il centro di Roma : La protesta dei pullman turistici che hanno invaso piazza Venezia nasce dalla resistenza degli operatori del settore a un nuovo regolamento varato dalla giunta di Virginia Raggi che dal 1 gennaio 2019 ...

