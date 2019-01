Riso | Confagricoltura | “Facciamo squadra per valorizzare il prodotto”

meteoweb.eu

: #acqua e #riso : a #novara il ministro Centinaio visita con gli agricoltori l’archivio storico del… - PiemonConfagri : #acqua e #riso : a #novara il ministro Centinaio visita con gli agricoltori l’archivio storico del… - Agricolae1 : #RISO, @Confagricoltura @PiemonConfagri A @giamma71 @Mipaaft_ : FACCIAMO SQUADRA PER VALORIZZARE PRODOTTO ITALIANO - albyantonacci : RT @PiemonConfagri: #riso: il ministro @giamma71 a Vercelli incontra i risicoltori. @Confagricoltura sollecita tavolo di filiera per valori… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) A pochi giorni dall’entrata in vigore dei dazi per le importazioni da Cambogia e Myanmar, i risicoltori italiani si confrontano con il ministro Gian Marco Centinaio a Vercelli e Novara, con l’obiettivo principale di ripartire con slancio, costruendo una filierache ripristini gli equilibri produttivi e commerciali. “Il ripristino della clausola di salvaguardia è un risultato importante, ma non dobbiamo considerarlo un traguardo, bensì un punto di partenza“, sostiene il presidente della Federazione Nazionaledi, e presidente diVercelli e Biella, Giovanni Perinotti, in occasione della visita odierna del ministro in Piemonte. “Già da oggi, con i dazi attivi per tre anni (in modo decrescente), è indispensabile darsi da fare per costruire la filiera e renderla competitiva – afferma la presidente di...