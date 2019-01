Ricoprono la bara di disegni per dire addio alla loro amata insegnante

vanityfair

Maestra muore per un male incurabile, gli alunni ricoprono la bara di disegni. La storia

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il giorno della sua morte, ha scritto un’ultima lettera straziante ai suoi allievi: «Cari figli, mi dispiace tanto non poter stare con voi questo Natale. Voglio, però che sappiate che sto riposando in una stanza confortevole e con una vista adorabile e mi sento molto tranquilla. Ma la mia malattia mi ha reso molto stanca e credo che il mio tempo stia per finire. Quindi questo messaggio è il mio modo dia tutti voi, creature meravigliose. Ho amato il mio tempoSt Andrew’s. È una scuola fantastica con dei bambini fantastici. Non avrei mai pensato di trovare così tanta gioia nel mio lavoro. Grazie per aver condiviso con me la vostra gioia e la vostra amicizia. Ora è il momento di passare a nuove avventure. Non dimenticare mai che c’è polvere fatata in ogni situazione, non importa quanto sia difficile trovarla».Sue Est,e preside ...