Ricetta del giorno | Parmigiana di zucchine

Ecco la Ricetta della girella alla nutella : La girella alla nutella è uno dei dolci più apprezzati e consumati dai piccoli e dai grandi più golosi. Consiste in un morbido pandispagna arrotolato farcito con cremosa nutella, croccanti gocce di cioccolato e di granella di nocciole, il tutto completato da una spolverata abbondante di zucchero a velo. Per chi non gradisce la nutella, esistono varie versioni con la marmellata ed inoltre vi è la versione estiva con panna e fragole o gelato e ...

Budino di arancia : antica Ricetta della pasticceria siciliana : Il Budino all'arancia è un dolce al cucchiaio tipico della cucina siciliana. Ecco l'antica ricetta della pasticceria siciliana con le arance Sicilia

La Ricetta di “pasta faggioli” del sindaco La Guardia : Vi piace la pasta e fagioli? La evitate come un piatto pesante e poco raffinato, la mangiate pensando alla nonna o nelle nuove trattorie fighette, che hanno recuperato le vecchie ricette del passato? E poi, usate i borlotti o i

La Ricetta facile delle Girelle al cioccolato : Girelle al cioccolato Ingredienti 160 g di farina 00 6 uova 2 cucchiaini di lievito vanigliato per dolci in polvere 2 cucchiai di cacao amaro in polvere 280 g di zucchero a velo 200 g di cioccolato fondente 200 g di crema spalmabile al cioccolato e nocciole sale Preparazione 1 Prepara gli impasti. Separa i tuorli di 3 uova dagli albumi. Monta a neve gli albumi con un pizzico di sale. Sbatti i tuorli con 140 g di zucchero a velo e 2 cucchiai ...

La Ricetta del Pan di Spagna di Montersino #ricette : Il Pan di Spagna è alla base di moltissime torte farcite e se fatto bene è la migliore per ottenere un risultato sicuro. Come per utte le cose in cucina, anche qui esistono diverse teorie sulla sua preparazione, come anche sugli ingredienti necessari. La prima cosa che salta subito agli occhi è che c’è chi usa il lievito e chi no, facendo forza solo sulle uova e sulla giusta incorporazione dell’aria durante il montarle. I cultori del pan di ...

Ricetta del giorno : Ciceri e trie :

Zenzero : cosa succede se si assume tutti i giorni e chi non dovrebbe consumarlo. Ecco la Ricetta della tisana col limone : Lo Zenzero, originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una panacea contro molti mali: è energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e atrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite. Brucia i grassi, è dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, è un ottimo rimedio contro la cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui ...

La notte del Liceo Classico - una Ricetta per le radici di una cultura : Quinta edizione della rassegna. Si è svolta ieri, dalle 18 fino alla mezzanotte, in 433 Licei Classici in ogni parte d'Italia, la quinta edizione della 'notte Nazionale del Liceo Classico': spettacoli, musica, dibattiti, cineforum e degustazioni per promuovere il valore della cultura umanistica. Questa quinta edizione della 'notte Nazionale del Liceo Classico' ha visto nascere un ...

Ricetta del giorno : Crêpes ai funghi :

Dieta dimagrante del limone - dimagrire subito : schema e Ricetta : La Dieta dimagrante del limone è tra le diete più ricercate sul web. Prevede il consumo del succo di limone diluito in acqua tiepida o nei pasti.

Ricetta del giorno : Tagliatelle ai funghi porcini e tartufo :

Ricetta della graffa dell’Edenlandia : golosa e leggendaria : Ricetta della graffa dell’Edenlandia: golosa e leggendaria La Ricetta della graffa dell’Edenlandia è un’attrazione alla pari di tutte le giostre del parco giochi a tema. La sua soffice bontà è diventata leggenda e ora con la riapertura della struttura tutti i partenopei non vedono l’ora di consumarla. La graffa dell’Edenalndia è leggendaria e finalmente dopo tanto tempo quei bambini oggi adulti, e magari anche con i propri ...

La Ricetta della Pasta alla pecorara – Il primo piatto antigelo : E’ una ricetta che è una ….. bomba. Buona ma pesante , ideale con questo freddo Pasta alla pecorara Per la Pasta: 1 kg. di farina, 1 uovo, 1 pizzico di sale, ½ bicchiere abbondante di olio d’oliva, acqua q.b. Per condire: 600 gr. di ricotta di pecora, 400 gr. di panna da cucina (2 confezioni), 300 gr. di peperoni, 300 gr. di melanzane 300 gr. di zucchine, 200 gr. olio d’oliva, 2-3 mestoli di ragù d’agnello, 1 ...