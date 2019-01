Renault-Nissan | voci di fusione | ma Parigi smentisce

Voci fusione Renault-Nissan - smentita : ROMA, 20 GEN - Una fusione tra Renault e Nissan per dare stabilità ed equilibrio al gruppo automobilistico dopo la vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn, l'ex presidente considerato il principale ...

Nissan - governo Parigi spinge per fusione con Renault. Proseguono negoziati - si pensa al dopo Ghosn : TOKYO - Il governo francese ha chiesto al Giappone di valutare la possibilità di una fusione tra la Renault e la Nissan a seguito dell'arresto di Carlos Ghosn, l'ex presidente del...

Ghosn - nunero uno di Renault-Nissan - ancora in carcere a Tokyo : Tre anni fa, quando era ministro dell' Economia, Macron aumentò temporaneamente la partecipazione del governo in Renault facendo crescere il peso della Francia. Prima del suo arresto Ghosn stava ...

Ghosn resta in carcere - nuove accuse per ex presidente Nissan Renault - : Secondo i pm avrebbe trasferito 15 milioni di dollari su una succursale in Arabia Saudita in cambio di garanzie di credito su eventuali perdite in investimenti personali. L'ex tycoon è in stato di ...

Caso Nissan-Renault - Ghosn resta in carcere : MILANO - Il Tribunale di Tokyo ha respinto come previsto una richiesta di scarcerazione del numero uno di Renault e dell'allenza con Nissan e Mitsubishi, Carlos Ghosn, presentata dai legali del ...

Ghosn si dichiara innocente - la Nissan pretende più peso da Renault : Nel corso dell'udienza preliminare svoltasi ieri mattina alla Corte distrettuale di Tokyo - per la quale sono state presentate 1.100 richieste di presenza da parte del pubblico, su 14 posti a sedere ...

Renault Nissan - Ghosn si difende dalle accuse : mai violato legge : Tokyo, 8 gen., askanews, - Si è presentato difendendo il suo operato e smentendo qualunque malversazione, l'ex numero uno dell'alleanza Renault Nissan, Carlos Ghosn, accusato in Giappone di frode ...

L'alleanza Nissan-Renault non è a rischio : "L'alleanza Nissan- Renault non è in pericolo" . Lo ha detto l'Amministratore delegato della casa d'auto giapponese Hiroto Saikawa , in un'intervista ad AFP, parlando dell' arresto di Carlos Ghosn . ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Ghosn rimarrà ancora in carcere fino all'11 gennaio : L'ex numero uno della Nissan, Carlos Ghosn, rimarrà in carcere almeno fino all'11 gennaio. I pubblici ministeri giapponesi, infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, hanno prorogato nuovamente il provvedimento di custodia cautelare (che scadeva il primo gennaio) emesso il 19 novembre. Quarta proroga dell'arresto. Si tratta del quarto mandato di arresto per il manager brasiliano accusato di false dichiarazioni fiscali per un ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Ghosn rimane in carcere - Kelly rilasciato su cauzione : L'ex consigliere amministrativo della Nissan, Greg Kelly, è stato rilasciato su cauzione dal carcere a nord di Tokyo dove si trovava in stato di fermo dal 19 novembre per malversazione finanziaria. Il manager era stato arrestato insieme a Carlos Ghosn, allora ceo dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, che invece rimane agli arresti e nei confronti del quale anzi spuntano nuovi capi d'imputazione.I capi d'accusa. I due dirigenti sono accusati ...

Renault-Nissan - tensione sul caso Ghosn : i francesi chiedono un'assemblea : MILANO - La vicenda del numero uno dell'alleanza autmonbilistica Renault-Nissan-Mitsubishi fa scricchiolare il patto industriale sull'asse Francia-Giappone. Carlos Ghosn , come noto, è ancora in ...

Renault - dopo l’arresto Ghosn confermato presidente. Nissan lo ha licenziato : È stato arrestato il 19 novembre ma rimane presidente di Renault. E al momento senza successori al vertice dell’alleanza tra la casa automobilista francese, Nissan, e Mitsubishi Motors. La società nipponica, infatti, non sarà in grado di nominare il successore di Carlos Ghosn, alla prossima riunione del consiglio di amministrazione, prevista il prossimo lunedì. Lo anticipano fonti a conoscenza del dossier all’agenzia Kyodo, affermando che ...