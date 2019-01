Renato Zero : figlio - età e canzoni. La carriera dell’artista : Renato Zero: figlio, età e canzoni. La carriera dell’artista carriera Renato Zero e figlio, la vita privata Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, sono più di 50 anni che emoziona il pubblico italiano con le sue canzoni. L’eclettico cantante è considerato da molti il prototipo dell’artista completo. Showman, cantautore, ballerino, l’elenco delle sue capacità è lunghissimo. Il cantante dalle doti istrioniche è riuscito ad imporsi nel mondo ...

Renato Zero non pagava l'affitto alle nipoti/ Il pettegolezzo sulla sua presunta grave malattia - Pomeriggio 5 - : Renato Zero non pagava l'affitto alle nipoti: oggi torna il sereno tra la famiglia e il cantante romano, ecco le ultime news da Barbara d'Urso.

Dal paese reale di Vincenzo Incenzo è un invito alla riflessione con i cori di Renato Zero (video e testo) : Dal paese reale di VIncenzo Incenzo è il secondo estratto da Credo, album di debutto come cantautore che ha messo d'accordo il pubblico e la critica, continuando a far parlare positivamente di sé. Del nuovo singolo, spiega VIncenzo Incenzo: "C’è una misteriosa entità, di cui tutti si riempiono la bocca, è il paese reale. Un versante ormai parallelo e onirico, che più viene nominato e più si allontana. La propaganda ha schiacciato ...

Renato Zero accusato da Aragozzini di avere inventato falsità su Mia Martini a Sanremo '89 : Il 10 gennaio è stato presentato alla stampa il film sulla vita di Mia Martini dal titolo "Io sono Mia", che sarà trasmesso nelle sale cinematografiche italiane il 14,15 e 16 gennaio, e su Rai Uno nel mese di febbraio. In occasione di questo evento, Loredana Bertè in conferenza stampa ha ricordato la partecipazione al Festival di Sanremo della sorella nel 1989 con la canzone Almeno tu nell'universo, affermando che Adriano Aragozzini, ...

Adriano Aragozzini smentisce Renato Zero sul caso Mia Martini a Sanremo ’89 ma arretra sui nomi di chi la ingiuriò : Adriano Aragozzini smentisce Renato Zero sul caso Mia Martini a Sanremo ’89. Durissime le parole comparse sulle pagine di fattoquotiano.it, nelle quali è intervenuto per rispondere alla dichiarazioni rese da Loredana Bertè nel corso della conferenza stampa di presentazione di Io sono mia. “Chi organizzò quel Festival non la voleva, allora è intervenuta una persona con cui è stato preparato un contratto, attraverso il quale questa ...

La dedica di Renato Zero a Napoli - esce il video di Nanà di Sal Da Vinci : “Spero di rispettare i tuoi connotati” : Arriva la dedica di Renato Zero a Napoli, attraverso il brano Nanà che ha donato alla voce di Sal Da Vinci. Il brano era già stato escluso dal Festival di Sanremo, ragion per cui il cantautore romano aveva ritenuto di doversi togliere qualche sassolino dalla scarpa e manifestare il suo dissenso in merito alla vicenda. Il brano è ora patrimonio di tutti i fan, con la firma di Renato Zero e di Sal Da Vinci con Adriano Pennino per le musiche. ...

Al via con Amore dopo amore la raccolta di album di Renato Zero con inediti mai incisi : tutti i dettagli : La raccolta di album di Renato Zero si avvia con il rilascio di amore dopo amore, disco iconico con il quale ha ottenuto la certificazione diamante e rilasciato nell'ormai lontano 1998. Nell'antologia che parte dal 28 dicembre sono compresi anche alcuni inediti mai incisi e inseriti nelle compilation che concludono l'opera e che arriveranno sul mercato tra luglio e agosto 2019. Si delineano quindi i primi dettagli su quella che sarà ...

Renato Zero - lo sfogo dopo i rumors sulla sua salute : 'Supporre di avere una malattia è pure peggio che averla' : Renato Zero , l'amatissimo cantante romano, è ritornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni riguardanti i rescenti rumors circa una sua presunta malattia, che avrebbero scatenato le malelingue facendo infuriare il celebre artista tanto amato dal pubblico ...

Renato Zero a Londra con Phil Palmer e Alan Clark a Oxford Street : lavori in corso per il nuovo album? : Renato Zero a Londra con Phil Palmer e Alan Clarke potrebbe essere già a lavoro sul nuovo album che arriverà nel 2019 o immediatamente dopo. L'artista romano aveva già annunciato della sua imminente partenza per il capoluogo britannico con le nipoti Ada e Virginia, ma le immagini che circolano raccontano di un incontro con Phil Palmer che starebbe curando alcuni aspetti del suo nuovo album. A lanciare l'indiscrezione era stato proprio il ...

Renato Zero torna con una raccolta della sua discografia - tra malinconia e “fame di vita” in attesa del nuovo album : Renato Zero torna con una raccolta della sua discografia in attesa di un nuovo album. L'artista romano si è raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv, che ospiterà le 33 uscite della nuova antologia, al quale ha rivelato quali siano i progetti per il futuro che potrebbero non arrivare per il 2019. La ricetta per mantenersi vivi è quella che è nota a tutti coloro che lo seguono da anni, ed è quella di mantenere sempre alta la voglia di scoprire, ...

Renato Zero : «Ho una vita felice perché lascio che vinca l'amore» - : ...99 6 01/02/2019 QUANDO NON SEI PIU' DI NESSUNO '9,99 7 08/02/2019 ZeroLANDIA '9,99 8 15/02/2019 SULLE TRACCE DELL'IMPERFETTO '9,99 9 22/02/2019 TUTTI GLI ZERI DEL MONDO '9,99 10 01/03/2019 LEONI SI ...

Dal 28 dicembre - la discografia di Renato Zero in edicola al via con Amore dopo amore : tutti i dettagli : La discografia di Renato Zero in edicola ha finalmente una sua data d'uscita. Il 28 dicembre, suggerito dalla pagina ufficiale dedicata all'artista, è il giorno scelto per il rilascio della prima uscita che è già stata individuata in amore dopo amore. Il cantautore romano ha così deciso di tenere compagnia al suo pubblico fino al mese di luglio, con tutte le uscite che comprendono l'intera discografia a cominciare dall'iconico amore dopo ...

Renato Zero a Napoli gusta una pizza Sorbillo con Mara Venier prima del ritorno in musica (foto) : Renato Zero a Napoli con Mara Venier si concede un momento di relax prima del grande ritorno che ha già annunciato per il 28 dicembre ma per il quale mancano ancora molti particolari. L'artista romano si è quindi ritrovato nel capoluogo partenopeo con una delle sue più care amiche, con la quale ha di recente dato sfoggio della sua verve nel corso di un'intervista a Domenica In nella quale si è ampiamente conquistato il centro della scena. ...

Spunta una data per il ritorno di Renato Zero dopo Alt in Tour con le parole di Cercami : Il ritorno di Renato Zero sembra davvero imminente. L'artista è di recente tornato sulla sua pagina ufficiale con alcuni versi di Cercami, brano iconico della sua discografia con il quale ha deciso di anticipare quello che verrà nelle prossime settimane. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l'artista aveva fatto sapere di essere pronto al rilascio di un nuovo cofanetto nel quale saranno inserite tutti i passaggi, dagli LP fino agli ultimi ...