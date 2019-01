Reggio Calabria | tre anni di carcere per violenza privata al rampollo dei clan Giovanni

Università di Messina - appello degli studenti di Reggio Calabria : 'non chiudete la sede distaccata reggina' : ... corso di economia aziendale, scrivono un appello all'ateneo per non chiudere la sede sulla sponda calabrese dello Stretto Con una lettera-appello, gli studenti del corso di studi in economia ...

Reggio Calabria : a Roghudi il convegno "Lo Sport è Vita… Tutti protagonisti nessuno escluso" : Proprio da questo titolo ci sono stati in questo convegno diverse persone che hanno voluto parlare di quello che è lo Sport, dell'unione tra Religione e Sport, e soprattutto evidenziare che lo Sport ...

Reggio Calabria : le baracche del terremoto del 1908 - ecco l'intervento di Giuseppe Diaco : ... anche se essi sopravvivono nella toponomastica cittadina , villini svizzeri, villini norvegesi, che ricorda così la solidarietà manifestata dall'Europa e dal mondo verso la popolazione così ...

Mojito - gol e capriole : così Baclet adesso può diventare il nuovo idolo di Reggio Calabria : “Baclet, Baclet, Baclet lo hanno visto col Mojito, col Mojito a Piazzafè”. Baclet era diventato un idolo del Cosenza, un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia e trascinato con gol e grandi prestazioni la squadra alla promozione in Serie B, gol a grappoli nei playoff promozione che sono risultati decisivi per il salto di categoria. L’attaccante avrebbe voluto concludere la carriera a Cosenza, poi ...

Reggio Calabria - il PD in piazza contro la manovra. Puccio : 'Abbiamo toccato con mano la rabbia della gente' : Il Partito Democratico, ad ogni livello, è al lavoro per riannodare le fila delle tante e sane energie presenti nei territori, basi da cui ripartire per costruire un'alternativa sociale e politica a ...

Reggio Calabria. Dubbi sulla morte di Alessio Calipari : cos’è successo davvero? : Reggio Calabria si interroga sulla morta di Aliosha Calipari, originario della Bielorussia ma residente in città, morto in un resort

Animali - WWF : tribunale di Reggio Calabria condanna bracconieri : “Il tribunale di Reggio Calabria (sez. G.I.P. – GUP) ha reso nota la sentenza emessa lo scorso 21 dicembre, in sede di giudizio abbreviato, che chiude il primo grado di giudizio a carico di otto persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere, con proiezione transnazionale, finalizzata al traffico illecito di esemplari di volatili protetti e particolarmente protetti con lo scopo di alimentare il mercato illegale ...

Cultura - dalla fisica all’astronomia passando per la matematica : a Reggio Calabria progetto per valorizzare le scienze tra i giovani : La Città Metropolitana di Reggio Calabria in prima linea con un progetto dal grande valore Culturale, dedicato agli studenti delle scuole superiori. Si tratta del premio Cosmos, ideato dal fisico Gianfranco Bertone e promosso dal Miur e dalla Società Astronomica Italiana, che quest’anno in via sperimentale vedrà protagonisti gli studenti come membri di giuria di opere scientifiche. Il progetto è stato presentato proprio a Reggio lo scorso mese ...

Terremoto 1908 : a Reggio Calabria 4 incontri di approfondimento dedicati alle conseguenze del sisma : Nell’ambito della mostra documentale di Giuseppe Diaco dedicata al ricordo del 110° anniversario della catastrofe sismica del 28 dicembre 1908, in corso presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria fino al 27 febbraio prossimo, l’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la stessa Biblioteca, e con la partecipazione dell’Associazione Amici del Museo realizzerà presso la Villetta De Nava della stessa Biblioteca – con il ...

Neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Reggio Calabria a Firenze : E’ atterrato intorno alle 13:30 di oggi 7 gennaio, a Firenze, il velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Reggio Calabria un Neonato di un mese di vita in gravi condizioni di salute. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra ...

Reggio Calabria - avvertite scosse di terremoto : epicentro tra Rosarno e San Ferdinando [DATI e MAPPE] : 1/9 ...

Epifania 2019 a Reggio Calabria : una splendida giornata di sole [GALLERY] : 1/6 ...

Da Bova a Condofuri - la Neve ha imbiancato tutta l’area Grecanica di Reggio Calabria : è un evento rarissimo [GALLERY] : 1/15 Bova ...

Freddo e gelo a Reggio Calabria : neve nella notte in centro città [GALLERY] : 1/7 Foto di Pasquale Malara ...