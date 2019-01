Reddito | la Lega già all' attacco | 150 euro in più per ogni disabile

ESCLUSIVA Sen. Barbaro - Lega - : "Quota 100 e Reddito di cittadinanza? Volontà del Governo di sostenere il welfare" : ... di aiutare gli italiani e le famiglie che sono state penalizzate dalla crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo e dalla Volontà di abdicare nel difendere i propri diritti da parte del ...

ESCLUSIVA Sen. Barbaro - Lega - : "Quota 100 e Reddito di cittadinanza? Volontà del Governo di sostenere il welfare" : ... di aiutare gli italiani e le famiglie che sono state penalizzate dalla crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo e dalla Volontà di abdicare nel difendere i propri diritti da parte del ...

Reddito e quota 100 - vertice Salvini-Di Maio-Conte. Durigon (Lega) : “Testi pronti - risolti problemi di coperture” : Si è concluso a Palazzo Chigi dopo due ore circa il vertice per il decreto su quota 100 e Reddito tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini insieme al premier Giuseppe Conte, oltre al ministro Tria. I leader hanno lasciato in auto Palazzo Chigi, mentre è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a confermare il Consiglio dei ministri per il pomeriggio, alle 18. “problemi di coperture? Tutto risolto, anche nodo del ...

Reddito e quota 100 - prima vertice di governo e poi cdm : M5s e Lega cercano un po’ pace dopo una settimana di scontri : Un vertice di governo ristretto in mattinata e poi il consiglio dei ministri, finalmente, alle 16. Il cosiddetto “decretone“, il provvedimento che deve dare vita alle due misure centrali della manovra e del contratto di governo – Reddito di cittadinanza e quota 100 – potrebbe vedere la luce entro la giornata. Un percorso faticoso e pieno di deviazioni. “Non ci sono sorprese – ostenta sicurezza il ...

Pensioni e Reddito - il giorno della verità. Scintille Lega-M5S sul Tfr agli statali : Tutto dipende dal vertice di questa mattina. C’è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge del decretone consenta di introdurre reddito di cittadinanza e quota 100 entro aprile, in piena campagna elettorale per le europee. Ieri è stata una g...

Governo - verso il rinvio del cdm su Reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Ora la Lega prepara la vendetta Occhio a Tav e Reddito. Esclusivo : "Crisi di governo? Sciocchezze". Il vicepremier Matteo Salvini così risponde così alle ipotesi di una caduta del governo del Cambiamento dopo le fibrillazioni nella maggioranza sul caso dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e pensioni d'invalidità - fanno saltare il Reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Reddito di cittadinanza - al centro della lite Lega-M5s l’aumento della pensione d’invalidità : ne beneficeranno in 260mila : Uno scontro tra gli alleati di governo, fino alla minaccia del leader della Lega di non votare il decreto sul Reddito di cittadinanza atteso giovedì in consiglio dei ministri. Al centro ci sono gli aumenti delle pensioni di invalidità promessi dal vicepremier Luigi Di Maio ma che, si scopre ora, andranno solo a 260mila persone su una platea di oltre un milione di percettori di assegni e trattamenti di questo tipo. Il premier Giuseppe Conte ha ...