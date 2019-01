Reddito di cittadinanza | i Navigator arriveranno in autunno

I cattolici contro il Reddito di cittadinanza : “Non è così che si abolisce la povertà” : Il mondo cattolico accoglie con estrema freddezza l'approvazione della misura da parte del Governo Conte. Giudizi molto duri da parte delle Acli ("è un passo indietro nella lotta contro la povertà") e del Mcl ("il servizio relativo al reddito di cittadinanza si accavallerà con le pratiche 730. Si poteva evitare." )Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - relazione tecnica : “Impatto di 0 - 18% sul pil. E consentirà oltre 12 miliardi di deficit aggiuntivo” : I 6,1 miliardi che nel 2019 andranno a finanziare il Reddito di cittadinanza spingeranno il pil di meno di 0,2 decimi di punto. Ma a regime la misura potrebbe dare al governo oltre 12 miliardi di spazio fiscale aggiuntivo, vale a dire maggior deficit non soggetto ai paletti della Commissione europea. Le previsioni sull’impatto macroeconomico sono nero su bianco nella relazione tecnica al “decretone” varato giovedì dal consiglio ...

Reddito di cittadinanza - sgravi fiscali e agevolazioni fino a 37 mila euro per le aziende : Sconti previsti per chi assumerà i beneficiari del Reddito di cittadinanza. All’interno del decreto contenente – tra le altre cose – la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, le aziende potranno usufruire di agevolazioni fino a 37.260 euro in sgravi contributivi e crediti d’imposta. agevolazioni per le imprese che assumono beneficiari del RdC Nel dettaglio, le aziende avranno diritto ad uno sgravio totale dei ...

Reddito e pensione di cittadinanza : le tabelle con tutti gli esempi e gli importi : Il punto su requisiti, beneficiari, valore degli assegni, sanzioni e norme «anti-divano»: fino a 1330 euro mensili per nuclei numerosi e carcere per i furbetti. La prima offerta di lavoro entro 100 km, la terza e ultima da tutta Italia.

Reddito di cittadinanza : Inps chiama i beneficiari con l’Isee : Reddito di cittadinanza: Inps chiama i beneficiari con l’Isee Alert Inps per il Reddito di cittadinanza Nuovi particolari sulla bozza contenente il Reddito di cittadinanza che arriverà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Innanzitutto, potrebbe essere previsto un nuovo “paletto” riguardante le offerte di lavoro. Inoltre, ritagliato per l’Inps un ruolo fondamentale nell’individuazione dei beneficiari. Reddito di cittadinanza: ...

Reddito di cittadinanza - Meloni : "Aziende non chiuderanno per dare la paghetta ai nomadi" : Le parole della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel confronto a distanza con il Movimento 5 Stelle sul Reddito di cittadinanza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Reddito di cittadinanza - per i disabili nessuna misura ad hoc. E la pensione di invalidità è conteggiata come entrata : Niente aumento della pensione di invalidità, poche facilitazioni per il nuovo sussidio e soprattutto nessuna misura dedicata a loro in maniera specifica: nel decreto del Reddito di cittadinanza c’è poco per i disabili, che a un certo punto ne erano diventati addirittura l’oggetto della discordia, con la Lega che minacciava il Movimento 5 stelle di non votare il decreto se non fossero state trovate le risorse. L’accordo in maggioranza è stato ...

Reddito di cittadinanza - la vergogna grillina : importi più bassi - tutti al sud - e briciole ai disabili : È il Reddito delle grandi bugie , perché i Cinque Stelle sono riusciti nella doppia impresa di mentire ai loro elettori e alla Lega . Ai primi hanno promesso un assegno assai più consistente di quello ...

Giorgia Meloni - la lezione a Luigi Di Maio sul Reddito di cittadinanza : "Ti dico io chi sono i veri ultimi" : Una lezione ai grillini che sarebbe dovuta arrivare da Matteo Salvini. Le parole, i termini, il messaggio, sono quelli che da anni il leader della Lega porta avanti. Ma oggi lui è alleato di governo del M5S e tutto quel che può fare lo ha mostrato nella conferenza stampa di presentazione del reddito

Reddito di cittadinanza - Buffagni : per i controlli contiamo anche sui vicini : Come fare per controllare che il Reddito di cittadinanza venga applicato correttamente? Il 'problema esiste e crediamo nell'interazione tra le varie realtà, quindi, l'ente locale e il Comune, l'Inps, ...

Reddito di cittadinanza : il punto sui beneficiari e 3 requisiti per integrare le pensioni : Il Reddito di cittadinanza è il caposaldo del M5S e sarà realtà a partire dall'inizio del primo quadrimestre 2019. L'importo e la modalità con cui questa forma di tutela, atta ad arginare le disuguaglianze economiche presenti nel nostro paese, sono soggette a delle disposizioni fortemente volute dal Movimento 5 Stelle proprio per evitare azioni poco nobili. Ci sono dei paletti e delle indicazioni ferree con cui lo Stato si impegna ad erogare un ...

Pd - perché Renzi e la Boschi odiano il Reddito di cittadinanza : Lo scorso anno, durante un lavoro con una tv italiana venuta in Olanda per capire come funziona il “reddito di cittadinanza” locale, un funzionario di Uwv (l’agenzia del lavoro nei Paesi Bassi) che doveva spiegare il sistema, a telecamere spente fece una domanda tanto ingenua quanto semplice nella sua praticità: “Ma in Italia, se non avete alcuna forma di sostegno per chi perde il lavoro, di cosa vive un disoccupato?”. Io e l’inviata della tv ...

Reddito di cittadinanza : anche chi ha una cabriolet potrebbe percepirlo - è polemica : La settimana che volge alla conclusione è stata quella in cui si è assistito a scene d'esultanza per l'approvazione del tanto atteso maxi decreto. Quello che manda in vigore sia Quota 100 per anticipare l'uscita dal lavoro attraverso una misura opzionale, ma anche e soprattutto il Reddito di cittadinanza. Non tutti sanno che la platea dei beneficiari, tra i requisiti che dovrà dimostrare di avere, avrà l'onere di valutare se potersi considerare ...

Reddito di cittadinanza : i requisiti e il calcolatore con le tabelle degli importi : Il punto su requisiti, beneficiari, valore degli assegni, sanzioni e norme «anti-divano»: fino a 1330 euro mensili per nuclei numerosi e carcere per i furbetti. La prima offerta di lavoro entro 100 km, la terza e ultima da tutta Italia.