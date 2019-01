Record del poliziotto-runner italiano : 39 chilometri in Russia a -52 gradi : Non era mai accaduto prima d'ora che un essere umano abbia corso per chilometri nel posto più freddo al mondo. Ce l'ha fatta ad Oymyakon, in Jakutia (Russia), ad una temperatura di -52 gradi , con un picco di -52,6°, Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato ed atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro in 3h54'10". Ha coperto la distanza da Tomtor ad Oymyakon. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri ...

Il ritorno della Vonn - affascinante e acciaccata. Tofane crudeli. E adesso il Record s'allontana : Lindsey lo sa, sa anche che se scierà così sarà dura raggiungere l'ultimo obiettivo della sua gloriosa carriera, il record delle 86 vittorie in Coppa del mondo di Ingemar Stenmark. Lindsey è a 82 e ...

Washington Post : Facebook verso una multa Record per violazione della privacy : Facebook rischia una vera e propria stangata da parte delle autorità di vigilanza statunitensi per violazione della legge sulla privacy che protegge i dati personali. Una multa record che supererebbe quella di 22,5 miliardi di dollari inflitta nel 2012 dalla Us Federal Trade Commission a Google. Lo riporta il Washington Post....

NBA - i numeri da Record della pazzesca stagione di James Harden : L'MVP in carica non ha solamente salvato la stagione degli Houston Rockets, ma lo sta facendo riscrivendo i libri di storia della NBA. Ecco i numeri assurdi della sua annata e della sua storica ...

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 : domani maxi “crapiata” da Record : Arriva dagli agricoltori della Coldiretti il primo pranzo da record di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 con oltre cinquemila piatti di “crapiata” la tipica zuppa contadina della Lucania con legumi misti, grano, peperone crusco e olio d’oliva per raccontare la tradizione della dieta mediterranea che ha garantito all’Italia i primi posti di longevità a livello mondiale. Una dimostrazione concreta del valore Culturale del patrimonio ...

L'industria dei videogiochi cresce del 13% e Fortnite e Red Dead Redemption 2 macinano numeri da Record : Il 2018 è stato un anno di grandi successi per L'industria videoludica e a dimostrarlo sono i dati e i numeri raccolti da SuperData. La compagnia che fa parte del gruppo Nielsen ha pubblicato un'interessante analisi del 2018 dei "giochi digitali e delL'industria dell'intrattenimento interattivo".Gli analisti sottolineano una crescita spinta dai boom di eSport, dei contenuti legati ai videogiochi ma anche della realtà virtuale che nonostante ...

Sci alpino : a Cortina ritorna la Regina della velocità. Lindsey Vonn riapre la caccia al Record di Stenmark : L’Olimpia delle Tofane celebra questo fine settimana il ritorno della “Regina della velocità”. Proprio su una delle piste più amate, riparte la caccia di Lindsay Vonn al record di Ingemar Stenmark. La campionessa americana rientra finalmente nel Circo Bianco e lo vuole fare subito in grande stile, cercando di conquistare almeno una vittoria nelle due discese e supergigante che sono in programma a Cortina. Una carriera ...

Le immagini del Record dell'ora : Vittoria Bussi è la ciclista più veloce di sempre : Vittoria Bussi è la ciclista più veloce del mondo . Dopo la morte di suo padre , a venticinque anni, è salita in sella per 'ritrovare un senso'. Il 13 settembre 2018, a trentun'anni, i suoi 48,007 chilometri al velodromo di Aguascalientes, ...

Il Paradiso delle Signore da Record : la soap raggiunge il 15% di share : Dal 10 settembre 2018 è in onda ogni pomeriggio su Rai 1, dopo il talk di Caterina Balivo "Vieni da Me", la soap opera tutta italiana Il Paradiso delle Signore con protagonisti attori del calibro di Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni, Giorgio Lupano e Vanessa Gravina e nelle ultime puntate ha fatto il suo debutto Luca Capuano. Dopo un debutto molto fiacco con poco più di un milione di telespettatori, la fiction, che prima andava in onda nel ...

Recordati - FMR vende parte delle azioni : La Consob comunica che, lo scorso 9 gennaio 2019, FMR ha limato la propria quota azionaria nel Gruppo farmaceutico al 4,015%, detenuta a titolo di gestione non discrezionale del risparmio. Dal 21 ...

Bankitalia - a novembre nuovo Record del debito pubblico : 2.345 - 3 miliardi : In un mese è aumentato di 10,2 miliardi: la variazione ha riguardato sostanzialmente le amministrazioni centrali

Gli effetti del Governo grillino : debito pubblico tocca nuovi livelli Record : L’Italia sta molto male. Il Paese va verso la recessione e da Roma, invece, di aprire gli occhi, i grillini

Il 2018 negli Usa è stato l'anno Record per le chiusure delle centrali a carbone ma la CO2 aumenta : Ma anche dal forte tasso di crescita dell'economia che ha fatto salire le emissioni delle fabbriche, del trasporto aereo e di quello pesante. E proprio il settore dei trasporti, evidenzia l'analisi, ...

L'uovo del Record di like su Instagram : La foto di un uovo diventa il post con più like su Instagram, scalzando dopo undici mesi quello nel quale l'imprenditrice e influencer Kylie Jenner annunciava di essere diventata mamma. Un uovo dalla ...