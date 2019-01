Ravenna - su scuola scritta “Preside gay”. Dirigente : "Non cancello" : Ravenna, su scuola scritta “Preside gay”. Dirigente: "Non cancello" La frase è comparsa al liceo scientifico “Oriani” della città. Il preside Gianluca Dradi su Facebook: “Resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana. #nonnellamiascuola” Parole chiave: ...