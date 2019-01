Quota 100, pensioni: le finestre di uscita

newsinforma

: Secondo le previsioni della Commissione EU, la spesa pensionistica era già in crescita rispetto al Pil anche prima… - CottarelliCPI : Secondo le previsioni della Commissione EU, la spesa pensionistica era già in crescita rispetto al Pil anche prima… - Linkiesta : Uomo, over 50, beneficiario di tutte le politiche pubbliche da mezzo secolo. Non potrebbe chiedere di meglio di… - matteosalvinimi : 'Grazie Quota 100!'. Vita reale contro le chiacchiere del sindacato di (fu) sinistra, questa risposta è da manuale!… -

(Di domenica 20 gennaio 2019)100 per le, è la misura che somma gli anni di contributi all’età anagrafica, dando un totale di 100. Sono previste delle soglie per entrambi i requisiti, ovvero 62 anni di limite anagrafico e 38 anni di requisito contributivo. Il limite dei 38 anni di contributi resta costante, indipendentemente dall’età.Lecon100 Anche se100 è in vigore dal 1° gennaio, funzionerà con il sistema delledi. La prima apertura delleè prevista per aprile 2019. Potrà accedere a questa finestra solo il lavoratore privato che ha raggiunto i requisiti richiesti entro il 31 dicembre scorso. Chi, invece, raggiunge i requisiti nei prossimi mesi, incasserà il primo assegnostico solo dopo 3 mesi dalla data del raggiungimento delle soglie. Per il lavoratore pubblico, il discorso è differente e il periodo di attesa ...