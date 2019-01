Pupi e Fornelli | dal 21 gennaio alle 18 | 30 su TV8

Arriva Pupi e Fornelli - il primo cooking show per chi non sa cucinare : Un programma di cucina atipico che scombina le carte in tavola La tv è piena di cuochi esperti che ci insegnano a cucinare, viaggiano per l'Italia e per il mondo alla ricerca dei piatti e degli ingredienti più strani e pregiati, giudicano aspiranti cuochi, o mettono la loro esperienza al servizio di attività fallimentari. Pupi e Fornelli mette in ...

Pupo : «Mancavo un po' dalla tv come conduttore - con "Pupi e Fornelli" torno a mettermi alla prova» : 'Sarà per me una grande palestra e un modo per mettermi alla prova. Mancavo dalla tv a volte per mia scelta, a volte no. Pupi & Fornelli è un'opportunità per testare le mie peculiarità da conduttore'. ...

BOOM! Pupi e Fornelli : Pupo accende il preserale di Tv8 con il primo show in cui si cucina male : Pupo Il primo show nel quale a sfidarsi sono concorrenti che sanno cucinare male. E’ questa l’essenza di Pupi e Fornelli, il programma con il quale Tv8 accenderà dal prossimo gennaio la difficilissima fascia preserale. Lo farà, dunque, in maniera divertente. E non poteva essere altrimenti visto che al timone dello show ci sarà Pupo affiancato dal più ironico degli stellati, Cristiano Tomei. Ogni giorno, due coppie arriveranno negli ...