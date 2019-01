PROBABILI FORMAZIONI SERIE A Mosse e scelte | quali le soluzioni di Maran contro gli

Juventus-Chievo : PROBABILI FORMAZIONI - quote - pronostico e dove vederla : Juventus-Chievo: probabili formazioni, quote, pronostico e dove vederla Lunedì sera ore 20,30 si disputerà il posticipo della 20a giornata di Serie A. Partita sulla carta scontata. Prima contro ultima, ben 45 punti separano le due squadre. Il Chievo però è in un buon periodo di forma e crede ancora nell’impresa salvezza. I clivensi nelle ultime cinque partite campionato hanno conquistato 6 punti, frutto di una vittoria (la prima in ...

Serie B - Spezia-Venezia : PROBABILI FORMAZIONI e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : LA SPEZIA - Partita non banale al Picco. Stasera, in Liguria, si affrontano Spezia e Venezia . Le aquile bianconere di Pasquale Marino vogliono i tre punti per continuare a stazionare ai piani alti ...

Genoa-Milan : PROBABILI FORMAZIONI - quote - pronostico e dove vederla : Genoa-Milan: probabili formazioni, quote, pronostico e dove vederla Si giocherà Lunedì 21 Gennaio 2019 il posticipo tra Genoa e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Arbitro della partita sarà il signor Daniele Orsato. Continua la corsa al quarto posto per gli uomini di Gattuso, che vogliono assolutamente vincere per non allontanarsi troppo dal principale obiettivo stagionale. Il Milan, inoltre, deve lasciarsi ...

Juventus Chievo PROBABILI FORMAZIONI : gioca Perin - spazio a 3 sorprese : Juventus Chievo probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Chievo, match valido per la 20a giornata di Serie A. Tante novità per Allegri, il quale si affiderà al solito 4-3-3. In porta spazio per Perin dopo la doppia esclusione contro il Bologna in Coppa Italia e contro […] L'articolo Juventus Chievo probabili formazioni: gioca Perin, spazio a 3 sorprese proviene da ...

Napoli-Lazio : PROBABILI FORMAZIONI - quote - pronostico e dove vederla : Napoli-Lazio: probabili formazioni, quote, pronostico e dove vederla Napoli-Lazio è sicuramente il big match della 20a giornata di Serie A. Da una parte gli azzurri che cercano di macinare punti, sperando di raggiungere in qualche maniera la Juventus. Dall’altra i biancocelesti non vogliono perdere anche quest’anno il treno della Champions League. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018/2019: date, partite e turni ...

