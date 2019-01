Prima sconfitta per il Bari: 3-2 per la Cittanovese

ilnapolista

(Di domenica 20 gennaio 2019) Resta primo in classifica a più nove Alle ventesima partita, il 20 gennaio, arriva lagestionale per ildi De Laurentiis. La squadra allenata da Cornacchini ha perso 3-2 in casa della. I biancorossi sono andati in vantaggio con Langella. Poi, però, hanno subito il ritorno dei padroni di casa chehanno pareggiato con Abayan nel recupero del primo tempo. E poi nella ripresa, al 70esimo e al 71esimo, hanno segnato due gol in due minuti con Crucitti e Cataldi. Inutile il gol finale di Nannini. Ilha fatto entrare Brienza soltanto sul 3-1.Ilresta ovviamente in testa alla classifica del girone I della Serie D, con un vantaggio di nove punti sulla Turris che ha battuto 2-0 la Sancataldese.L'articoloper il: 3-2 per lailNapolista.