Premier League: Mourinho attacca il Manchester United

lanotiziasportiva

: Pogba e Rashford marcam de novo, United bate Brighton e vence sexta seguida na Premier League… - ESPNagora : Pogba e Rashford marcam de novo, United bate Brighton e vence sexta seguida na Premier League… - SkySport : ???? Pepito #Rossi torna a Manchester ?? Accettata l'offerta di #Solskjaer ?? I dettagli ? - chiricanna : RT @NiccoloZancan: Dieci letti dentro allo stadio del Crystal Palace, Premier League. Un posto al caldo per i senzatetto. Londra Foto @… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) José/ José, ex allenatore del, esonerato dai Red Devils a inizio dicembre, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi con il suo vecchio club.Secondo il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’, la dirigenza non lo avrebbe accontentato nella gestione del gruppo e sul mercato. Una dichiarazione arrivata dopo la settima vittoria consecutiva di Ole Gunnar Solskjaer, un giovane tecnico che ha riportato entusiasmo a Old Trafford dopo averlo sostituito in panchina.Le critiche alla dirigenza dello, per giustificare il suo esonero, ha fatto gli esempi di alcuni dei suoi illustri colleghi, come Jurgen Klopp e Pep Guardiola che, a suo parere, sarebbero stati maggiormente supportati dai propri club.”Prendiamo l’esempio di Guardiola. Il suo primo anno in ...