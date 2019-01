Polizia | bomba a Derry poteva uccidere

Londonderry - Polizia : bomba per uccidere : 14.06 Lo scopo della bomba a Londonderry , in Irlanda del Nord, "era quello di uccidere ". Lo afferma il vice capo della polizia , Mark Hamilton. La polizia ha effettuato due arresti nell'ambito delle indagini sull'attentato, di cui ritiene responsabile un nuovo gruppo dell'Ira. Si tratterebbe di un gruppo di militanti che si oppone agli accordi di pace del 1998 e che in tempi recenti ha compiuto sporadici attacchi.

Camion bomba contro una scuola di Polizia a Bogotà : 21 morti - 68 feriti : Un Camion imbottito con 100 chili di un esplosivo denominato pentolite è stato fatto saltare in aria in una scuola di polizia a Bogotà , capitale della Colombia.Continua a leggere

TERRORISMO - AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO PER ALLARME BOMBA/ Ultime notizie Olanda - Polizia ferma una persona : TERRORISMO, AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO per ALLARME BOMBA: Ultime notizia Olanda, la polizia ha fermato una persona in una sala partenze dello scalo.