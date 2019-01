Pina Orlando e il dramma dei prematuri | i neonatologi | non lasciare sole le madri

Mamma Pina Orlando suicida - le due gemelline erano nate con gravi malformazioni : una era cieca : Sara e Benedetta Di Pasquo erano nate con gravi malformazioni . Una aveva gravi problemi motori forse irreversibili che l?avrebbero costretta in carrozzina e l?altra era cieca . Questi...

Mamma Pina Orlando suicida - le ricerche delle gemelline Sara e Benedetta : "ecografia" ai fondali del Tevere : ricerche senza sosta della polizia fluviale della questura e i sommozzatori dei vigili del fuoco per ritrovare i corpicini di Sara e Benedetta Di Pasquo, gettate nel Tevere dalla madre Pina Orlando ...

Mamma suicida nel Tevere - palloncini bianchi sul ponte : oggi i funerali di Pina Orlando : Si svolgono oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Agnone, in Molise, i funerali di Giusep Pina Orlando , la Mamma di 38 anni che giovedì scorso intorno alle 6 si è...

Madre suicida nel Tevere - in un video gli ultimi minuti di Pina Orlando : un uomo l?ha vista gettarsi : GiusepPina cammina con due fagotti stretti al petto, un telo bianco che non li proteggerà. Le immagini sono confuse, la nebbiolina del mattino non aiuta. Si è già lasciata alle...