Piero Chiambretti | il Pierino della tv che ha salvato Rete 4

Carlo Freccero - colpo basso a Pier Silvio Berlusconi : vuole rubargli Piero Chiambretti : Carlo Freccero parla a Panorama della sua nuova Raidue. Tra le altre cose, dice di voler incontrare al più presto Piero Chiambretti, immaginiamo per portarlo nella sua rete. Sarebbe un duro colpo per Pier Silvio Berlusconi, che per Chiambretti ha una vera adorazione e adesso lo ha piazzato a Rete4 i

Lory Del Santo torna in tv e da Piero Chiambretti si presenta così. Cambio radicale - il messaggio straziante : Nuovo look per Lory Del Santo , Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip , la showgirl 60enne è ricomparsa in tv da Piero Chiambretti , ospite di CR4 . Prima però ha fornito una anteprima ai ...

#Cr4 di Piero Chiambretti - furia erotica di Iva Zanicchi : "Sapete cosa faccio ogni tanto?" : "Tra due anni faccio gli ottanta. Non ho mai fumato, dormo bene. ogni tanto faccio sesso". E' scatenata Iva Zanicchi. Ieri nella trasmissione di Piero Chiambretti, #Cr4, su Retequattro, ha dato al pubblico la sua ricetta per stare in forma. "Dov'è la telecamera? Qualche volta faccio sesso, capito?".

#Cr4 di Piero Chiambretti - furia erotica di Iva Zanicchi : 'Sapete cosa faccio ogni tanto?' : 'Tra due anni faccio gli ottanta. Non ho mai fumato, dormo bene. ogni tanto faccio sesso'. E' scatenata Iva Zanicchi . Ieri nella trasmissione di Piero Chiambretti , #Cr4 , su Retequattro, ha dato al ...

Piero Chiambretti e quel cinepanettone mai girato : "Boldi mi contattò per Natale da Chef" : Piero Chiambretti avrebbe potuto comporre il cast di Natale da Chef. Il conduttore torinese era stato contattato da Massimo Boldi per prendere parte al cinepanettone uscito nelle sale nel dicembre di un anno fa.A rivelarlo è stato lo stesso Chiambretti nel corso della puntata natalizia di CR4-La Repubblica delle donne, che vedeva tra gli ospiti Christian De Sica e lo stesso Boldi.prosegui la letturaPiero Chiambretti e quel cinepanettone ...

Piero Chiambretti ha un problema a Tv Talk : “Forse la d’Urso vuole…” : Tv Talk: Chiambretti ha un problema tecnico e fa una battuta sulla d’Urso E’ da poco finita una nuova puntata di Tv Talk su Rai Tre. E l’ultimo ospite ad essere stato intervistato da Bernardini è stato Piero Chiambretti. E proprio quest’ultimo ha fatto subito molto discutere con la sua proverbiale irriverenza. Cosa è successo? Piero Chiambretti a Tv Talk ha dichiarato subito di avere avuto un problema tecnico, asserendo: ...

Maria De Filippi telefona a Piero Chiambretti a #CR4 : “Ho paura…” : Costanzo a #CR4, la De Filippi fa una battuta su Chiambretti: “Ho paura di te!” Poco fa Piero Chiambretti a #CR4 ha intervistato Maurizio Costanzo. E durante l’intervista, ad un certo punto, è intervenuta telefonicamente la popolare conduttrice Maria De Filippi, la quale proprio oggi ha spento ben 57 candeline. Una telefonata, che nessuno in studio si sarebbe mai aspettato di ricevere, conduttore compreso. A quel punto Maria De ...

Piero Chiambretti - dall'uomo qualunque ai signor Nessuno : Pierino con ?"La Repubblica delle donne" ci ha illuso ancora. Circondandosi di personaggi, temi e cadute di stile di cui si poteva fare tranquillamente a meno. Peccato La Tv delle ragazze e quella lezione che non abbiamo imparato" Perché "Alla Lavagna" è un programma da bocciare"

CR4 di Piero Chiambretti/ Anticipazioni e ospiti per parlare di Web - tra paradiso e inferno - IlSussidiario.net : #CR4 - La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti, Anticipazioni e ospiti 28 novembre: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Paolo Brosio e Nina Moric.

Fabrizio Corona e Asia Argento - mega flop in televisione : Piero Chiambretti - ascolti rasoterra : Saranno anche la coppia più chiacchierata del momento, quella che fa vendere i giornali, ma in televisione Asia Argento e Fabrizio Corona non spaccano. Anzi, fanno flop. Ospite di Cr4 , la ...

Fabrizio Corona ospite in diretta da Piero Chiambretti su Rete 4 : L'annuncio ha scatenato i social. In particolare quello dell'ex fotografo che ha ufficializzato la sua presenza nella trasmissione di Piero Chiambretti. Fabrizio Corona sarà infatti in diretta su Rete ...

È successo in TV - 12 novembre 1991 : il portalettere di Piero Chiambretti (video) : Irriverenza, provocazione e sarcasmo: tre parole chiave che racchiudono uno dei programmi di maggior successo dell'era storica di Angelo Guglielmi a Rai 3 (direttore di rete dal 1987 al 1994), parliamo de il portalettere, condotto da un personaggio che tuttora è sulla cresta dell'onda: Piero Chiambretti, conosciuto anche come il Pierino del piccolo schermo.La trasmissione dura solo una stagione ma diventa immediatamente cult, la prima ...