Pensione sociale | arretrati assegno | quanto spetta Come si calcola

Pensione : aumenti per minima - invalidità - assegno sociale - poi conguagli in arrivo : L'Inps il 27 dicembre ha emanato una nuova circolare all'interno della quale sono presenti i valori degli aumenti degli assegni Pensione di invalidità, sociale e minima per il nuovo anno. L'adeguamento economico è in linea con quanto previsto dalle fasce previste dalla legge 388/2000 e gli aumenti sono stabiliti sulla base di sette scaglioni differenti. Il primo mese del 2019 potrebbe vedere aumenti che subiranno una diminuzione nel mese di ...