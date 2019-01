Pagelle Napoli-Lazio 2-1 | Serie A | Milik | Callejon e Ruiz strepitosi Partenopei

Napoli-Lazio 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Sassuolo 2-0 - Pagelle / Re Carlo sconfessa la puttanata della rosa corta : OSPINA. Il Diciannove comincia con Ospinik impigiamato d’arancione, uno dei colori del momento cara Ilaria, quello dei Sì Tav. Noi invece siamo Sì Var ed è la moviola in campo a rendere giustizia al pipelet colombiano, lasciando vergine la sua porta. Per il resto, para tutto quello che c’è da parare – 6,5 E proprio per questo meritava giustizia. Viva la moviola! – 6,5 HYSAJ. Le stelle non sono con lui in questo abbrivio di gennaio, decisamente. ...

Napoli - le Pagelle di CM : Fabian e Milik trascinatori - peggiore in campo Hysaj : ... continua ad essere determinante: nel primo tempo poco impegnato, in avvio di ripresa salva il Napoli su Duncan con uno di quegli interventi che riescono a pochissimi centrali al mondo. Altri due ...

Napoli-Sassuolo 2-0 : Pagelle e tabellino : Napoli-Sassuolo, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Sassuolo 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/23 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Bologna 3-2 - Pagelle / Il talento di Carlo - leader calmo e vincente : MERET. Il primo a buCarlo è l’Armadio alias Federico Santander. El Ropero che infila con la cabeza una spizzata di Palacio. Un flipper maligno per l’incolpevole Meret. Almeno in questo caso. Il gatto Koulibaly non c’è e i topi ballano à gogo, increduli. Colpiscono di nuovo di testa, stavolta Danilo che impapocchia il povero pipelet azzurro, incerto sul da farsi e ingannato da Albiol. Tutto è bene quel che finisce, anche perché nel finale il ...

Napoli-Bologna 3-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Bologna – Il Napoli soffre ma riesce a conquistare i tre punti contro il miglior Bologna della stagione. Milik porta in vantaggio due volte i partenopei, ma i felsinei rimontano con Santander e Danilo. A pochi minuti dal gong, Mertens decide la gara con un destro da fuori area. Promossi: Milik, Danilo e Pulgar. Insufficienti le prestazioni di Verdi e Dijks. Napoli (4-4-2) Meret 6 – Non può nulla sulle ...

Napoli-Bologna 3-2 : Pagelle e tabellino : Napoli-Bologna, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Napoli 1-0 - Pagelle / Un’atavica questione di testa nei momenti topici : MERET. Un secondo appena e Icardi scaraventa da centrocampo una palla che s’incastra tra la traversa e le mani di Meret. Una paura a freddo per il giovane pipelet con pigiama verde. Un altro spavento molto più tardi: il solito Maurito s’avventa sulla pelota, Meret si butta, Albiol gli allunga il pallone e lui va a vuoto, Icardi tira a colpo sicuro ma c’è l’Uomo Nero che salva sulla linea. Ultima annotazione, prima del ferale gol interista: una ...

Inter-Napoli 1-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le Pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...