Migranti - Open Arms : 8 morti al giorno : 12.19 "Perder tempo significa morire. Mentre Open Arms è bloccata in porto a Barcellona, 8 persone al giorno muoiono nel Mediterraneo. #FreeOpenArms". Così twitta la ong Open Arms, la cui nave è bloccata nei porti spagnoli, dopo il divieto di salpare imposto dalla capitaneria di porto di Barcellona. Ieri, l'ultimo naufragio di Migranti, al largo della Libia, è costato la vita a 117 persone.

Open Arms : "Sarà la storia a giudicare i governi" : Con o senza la presenza delle Ong nel Mediterraneo i dati dimostrano che le persone continuano a partire . Non ci mettiamo nella condizione di doverci difendere dalle accuse, continuiamo semplicemente ...

Open Arms : Mediterraneo - 8 morti giorno : ANSA, - ROMA, 20 GEN - "Perder tempo significa morire. Mentre Open Arms è bloccata in porto a Barcellona, 8 persone al giorno muoiono nel Mediterraneo. #FreeOpenArms". Questo il testo di un tweet di ...

Spagna - negata partenza a Open Arms : “Porti chiusi e no condizioni di sicurezza per navigare a lungo con molte persone” : La nave della ong spagnola Proactiva Open Arms è attraccata al porto di Barcellona e per il momento non potrà riprendere la navigazione verso il Mediterraneo centrale. Lo ha deciso la Capitaneria catalana, dipendente dal ministero dello Sviluppo di Madrid, perché le attuali condizioni “compromettono la sicurezza intrinseca della nave, dell’equipaggio e delle persone assistite”. Il comunicato, firmato dal capitano Javier ...

Il governo spagnolo sta impedendo alla nave Open Arms di lasciare il porto di Barcellona per soccorrere i migranti : La direzione generale della Marina mercantile spagnola, dipendente dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, ha impedito alla nave della ong Open Arms di lasciare il porto di Barcellona per andare a soccorrere i migranti in acque internazionali di fronte

Migranti - anche in Spagna stretta sulle Ong : Open Arms bloccata a Barcellona : Il caso Sea Watch e la sempre più difficile intesa europea per gli sbarchi dei Migranti provocano una ulteriore stretta all'attività delle Ong. Nelle stesse ore in cui a Roma il commissario europeo ...

Migranti - anche in Spagna stretta sulle Ong : Open Arms bloccata a Barcellona : Dopo aver fatto sbarcare ad Algeciras 311 Migranti il 28 dicembre scorso, la nave sarebbe dovuta ripartire l'8 gennaio per una nuova missione. Ma le autorità hanno negato l'autorizzazione: così nel Mediterraneo centrale non ci sono più imbarcazioni per il salvataggio

Open Arms - 300 migranti arrivano in Spagna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Migranti : approdata in Spagna Open Arms - 311 a bordo : MADRID - E' approdata oggi nel porto spagnolo di Algesiras la nave di Open Arms con a bordo 311 Migranti salvati il 21 dicembre dall'unità della ong spagnola Proactiva al largo delle coste libiche. ...

Sbarcati in Spagna i 311 migranti di Open Arms. Matteo Salvini : “Missione compiuta” : Sono Sbarcati in Spagna questa mattina i 311 migranti della Opern Arms, dopo avere viaggiato per oltre 2mila km. Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così: "Appena approdata in Spagna la nave Ong Open Arms, con 310 immigrati clandestini a bordo. Missione compiuta! #portichiusi".Continua a leggere

I 311 migranti dell'Open Arms in Spagna : 14.24 Quarantadue migranti sono stati tratti in salvo ieri sera da un pattugliatore della Guardia di Finanza al largo di Pantelleria. Sono stati trasferiti a Trapani, eccetto uno che era in precarie condizioni di salute e che è stato ricoverato all'ospedale di Pantelleria. Intanto, sono arrivati in Spagna i 311migranti tratti in salvo davanti alle coste libiche dalla nave Open Arms che ha attraccato nel porto di Crinavis nella baia di ...

MIGRANTI - Open Arms SBARCATA IN SPAGNA/ Ultime notizie - esulta il ministro Salvini 'Missione compiuta' : MIGRANTI, OPEN ARMS SBARCATA in SPAGNA/ Ultime notizie, esulta il ministro Salvini 'Missione compiuta'. I 311 profughi sono arrivati ad Algesiras

Migranti - approdata in Spagna nave Ong Open Arms : 310 a bordo : Oltre che a Roma e a La Valletta, la richiesta di attracco era stata inviata anche a Libia, Francia e Tunisia che però non hanno mai risposto. Sabato un neonato e sua madre erano stati trasportati in ...

Migranti - la Open Arms con 311 persone a bordo è arrivata in Spagna - : La nave dell'organizzazione è approdata nel porto di Algeciras con a bordo le persone recuperate lo scorso 21 dicembre a largo delle coste libiche. Ancora senza un approdo, invece, la Sea Watch