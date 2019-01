Nuovo Sos al largo della Libia I porti rimangono chiusi

Un Nuovo teaser trailer dovrebbe dare anticipazioni più sostanziose su Game of Thrones 8 : In occasione del rilascio della data ufficiale dell'inizio di Game of Thrones 8, HBO ha anche trasmesso un breve trailer della serie tv. L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones ("Il Trono di Spade" in italia) è attesa in modo quasi spasmodico da chi ha seguito le precedenti sette stagioni. Tutti sono ansiosi di sapere come finirà la serie, visto che i libri a cui si ispira la sceneggiatura sono ben lungi dall'essere conclusi. Caso ...

Bussetti smentisce chi parla di tagli al sostegno : a breve Nuovo TFA : Sul sostegno Bussetti non lascia affatto, anzi. Il ministro smentisce le cassandre che parlano di pesanti tagli all’istruzione e disimpegno sulla problematica della disabilità. Le tabelle vanno sapute leggere. Soltanto in questo modo si può comprendere come il Miur non abbia lasciato, bensì raddoppiato il suo impegno per dotare la scuola di figure specializzate. L’intervento del ministro Il ministro Marco Bussetti è intervenuto al ...

Sì Tav di Nuovo in piazza a Torino - c'è anche la Lega. Flash mob per sostenere l'opera : 'Facciamolo il referendum se serve, ma è un altro modo come la costi-benefici per abdicare alle scelte della politica - ha aggiunto a Torino alla manifestazione SiTav ha aggiunto - Siamo stati eletti ...

Uomini e Donne Over : Ursula e Sossio di Nuovo in crisi? Lo sfogo di lei spiazza : Uomini e Donne Trono Over: Ursula e Sossio si sono di nuovo lasciati? Il lungo sfogo di lei preoccupa i fan della coppia Qualcosa è successo nelle ultime ore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, che dopo Temptation Island Vip hanno ritrovato la complicità a Uomini e Donne, si stanno attualmente frequentando di nuovo. […] L'articolo Uomini e Donne Over: Ursula e Sossio di nuovo in crisi? Lo sfogo di lei spiazza proviene da Gossip e Tv.

Heathrow - tutti i voli in partenza sospesi per Nuovo avvistamento drone : L’aeroporto di Heathrow ha sospeso i voli in partenza. La decisione è arrivata dopo l’avvistamento di un drone. La notizia giunge dopo la decisione di estendere la zona di interdizione di volo dei droni intorno agli aeroporti britannici da 1 a 5 chilometri. Si tratta di una decisione presa dopo i problemi al traffico aereo registrati sotto le feste di Natale a seguito dell’avvistamento di alcuni droni nello spazio aereo dello scalo di ...

F1 : Pascal Wehrlein sarà il Nuovo development driver della Ferrari. Il tedesco sostituirà Daniil Kvyat : Gli effetti della rivoluzione interna alla Ferrari ancora si possono avvertire chiaramente. L’uscita di scena del Team Principal Maurizio Arrivabene e l’incarico affidato al direttore tecnico Mattia Binotto è stato una specie di fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti. In linea con quanto successo, i cambiamenti non sono finiti qui e potrebbero essere diversi. Tra questi, vi è l’arrivo del tedesco Pascal Wehrlein. Il 24enne ...

Detto Fatto a rischio chiusura : l'annuncio sospetto del Nuovo direttore di Raidue : Il palinsesto di Raidue della prossima stagione televisiva potrebbe mutare drasticamente in seguito all'arrivo del nuovo direttore Carlo Freccero, il quale questa mattina è stato protagonista di un'attesa conferenza stampa dove ha spiegato ai giornalisti quelle che sono le sue idee. E il futuro di Raidue, a partire dal prossimo settembre, potrebbe fare a meno di Detto Fatto, il programma di factual condotto quest'anno da Bianca Guaccero con la ...

Uomini e Donne trono over : Ida ripensa a Riccardo - Sossio e Ursula di Nuovo insieme : In attesa del ritorno in televisione del trono over di Uomini e Donne il 7 gennaio dopo la pausa natalizia, dal mondo dei social stanno giungendo delle novità su alcuni dei protagonisti (o ex) della trasmissione di Maria De Filippi. Ad esempio Ida Platano, su Instagram, in occasione della fine dell'anno ha pubblicato una "Stories" nella quale ha tracciato una sorta di bilancio del 2018, includendovi anche Riccardo Guarnieri, con il quale la ...

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : voli di Nuovo sospesi - Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della Capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Voli di Nuovo sospesi a Gatwick per drone

