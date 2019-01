Nuovo ponte | ecco i punti dell’accordo

Piano : «Un team al lavoro per coniugare nel Nuovo ponte estetica e semplicità» : Il 15 aprile 2020 passeranno le prime auto sul nuovo ponte di Genova: questa la data inserita nel contratto, firmato ieri

Genova - il Nuovo ponte sarà percorribile nel 2020 : Il nuovo ponte di Genova, quello che sorgerà al posto del viadotto crollato lo scorso 14 agosto, sarà completato alla fine del 2019, ma affinché sia percorribile sarà necessario qualche mese in più. Lo ha confermato oggi il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci nel giorno della firma del contratto per la demolizione dei resti di viadotto Morandi e per la ricostruzione del ponte.L'evento si è tenuto ...

Un Ponte Nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'Italia : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

Toti ottimista sui tempi : «Il Nuovo ponte si vedrà entro la fine dell’anno prossimo» : Il presidente della Regione e commissario delegato all’emergenza: «Ci sono ancora tante cose da fare, ma abbiamo posto le basi per un ritorno alla normalità»

ESCLUSIVA Ministro Toninelli : "Sulla TAV penso solo all'interesse collettivo. Il Nuovo ponte Morandi inaugurato nel 2020" : Quindi la politica farà la sua scelta, che sarà dettata unicamente dall'interesse collettivo. Che aggiornamenti può illustrarci per quanto riguarda la situazione genovese dopo il disastro del Ponte ...

Genova : il Nuovo ponte Morandi sarà inaugurato a inizio 2020 : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che il ponte Morandi a Genova sarà pronto per l'inizio del 2020. Genova, al via la ricostruzione del ponte Morandi Parole connotate da un forte ottimismo e da una certa sicurezza quelle del ministro dei Trasporti Toninelli, il quale annuncia che la ricostruzione del ponte Morandi ha già preso il via e che il ponte sarà di nuovo "in piedi" per l'inizio del 2020. Ricordiamo che il crollo ...

Ecco come sarà il Nuovo ponte di Renzo Piano per Genova : Quello del nuovo ponte di Genova è senza alcun dubbio il progetto architettonico più discusso del 2018 italiano. Dopo il drammatico crollo del ponte Morandi di questa estate e il valzer di dichiarazioni politiche che ha spesso sfiorato il ridicolo, è di queste ore la notizia ufficiale che la nuova struttura che solcherà il Polcevera porterà la firmata dell'archistar Renzo Piano, in prima linea con il suo progetto ...