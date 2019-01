“Nino | basta lacrime” C’è posta per te | tutto lo studio scoppia a piangere

caffeinamagazine

(Di domenica 20 gennaio 2019) Con Nino la vita non è stata buona. Gli ha tolto l’amore della sua vita. La donna che amava. Ma forse gli ha dato molto di più. La sua storia a C’èper Te ha commosso tutti. La storia è quella di Nino, un uomo che ha perso la moglie Stefania dopo la nascita della seconda figlia, a cui ha scritto sua suocera per ringraziarlo del grande padre che dimostra di essere e dell’affetto che non le ha fatto mai mancare.– queste alcune delle parole della donna -, per me sei come un figlio. Avrei voluto darti il mondo ma il dolore è grande e non so se in questi anni ho fatto abnza. Il mio dolore lo porterò finché campo. Tu invece col tuo dolore dovrai accudire i vostri figli. Ho una stima grande per te”.La storia di Nino è la storia di un campione, non dei campi di calcio ma nella vita, un po’ come i protagonisti della storia che ha coinvolto Albano e Romina: nonostante la ...