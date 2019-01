Nello speciale di Wengen la spunta Noel

Razzoli secondo Nello speciale di Coppa Europa : L'azzurro Giuliano Razzoli , unico oro olimpico italiano a Vancouver, è' arrivato secondo in 1.40.91 nello slalom speciale di Coppa Europa di Obereggen . Ha vinto il croato Istok Rodes in 1.40.73, ...

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio Nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...