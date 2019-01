Nel calendario di AltaRoma arriva il World Of Fashion di Nino Graziano Luca

aldiladelcinema

(Di domenica 20 gennaio 2019) Domenica 27 gennaio alle ore 19.30 nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si terrà la 21^ edizione delOf. Crocevia di un incontro, ideato e diretto daA sfilare quest’anno saranno magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da tutto il mondo. Tra quelli che saranno presenti in questa edizione: Addy Van Den Krommenacker (Olanda); Azzurra Di Lorenzo (Italia); Giorgia Lingerie (Italia); Marcela De Cala (Spagna); Marina Corazziari Gioielli (Italia); Rujji by Raja El Rayes (Libia).Ilofè un evento speciale organizzato per promuovere i talenti della moda. Inserito nelufficiale di, è tra i più attesi da molti giornalisti italiani ed internazionali, dagli operatori del settore ed ovviamente da un pubblico di appassionati.Ilofè un evento ...